Bloomberg сообщил о влиянии на Макрона попыток «застать врасплох» Путина

Bloomberg также отмечает, что Франция призывает союзников делать больше для Украины, но сама выделила военной помощи Киеву, по данным Кильского института, на сумму менее €2 млрд, в то время как Германия пообещала поддержку в €22 млрд. Поэтому в Германии «с неприязнью» относятся к тому, что один чиновник назвал «галльской показухой». Высокопоставленный польский чиновник, оценивая действия Макрона, добавил, что Париж компенсирует то, что не может предоставить помощь в виде боеприпасов, политическими усилиями.