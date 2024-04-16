Алексей Текслер попросил челябинцев сообщить о разбитых дорогах

— Определены планы, начинают работу асфальтовые заводы, — сообщил губернатор. — Дал поручение начинать ремонты, чтобы в сезон успеть сделать как можно больше. Мы последовательно занимаемся дорогами несколько лет. Средства получают все города и районы. В планах этого года отремонтировать порядка 800 километров. Почти половина от этого объёма — местные дороги в муниципалитетах. Они нуждаются в особом внимании. Думаю, будут и дополнительные решения. Например, будем восстанавливать дороги после паводка.