Алексей Текслер попросил челябинцев сообщить о разбитых дорогах

— Определены планы, начинают работу асфальтовые заводы, — сообщил губернатор. — Дал поручение начинать ремонты, чтобы в сезон успеть сделать как можно больше. Мы последовательно занимаемся дорогами несколько лет. Средства получают все города и районы. В планах этого года отремонтировать порядка 800 километров. Почти половина от этого объёма — местные дороги в муниципалитетах. Они нуждаются в особом внимании. Думаю, будут и дополнительные решения. Например, будем восстанавливать дороги после паводка.
В четверг, 18 апреля, Алексей Теклер совершит объезд по проблемным дорогам Челябинска. Он пообещал, что составит маршрут, в том числе, на основе сообщений от горожан.
Напомним, в этом году также продолжит работу проект «Дорожный рывок», на реализацию которого в прошлом году направили около 25 миллиардов рублей, что на 4 миллиарда больше, чем в 2022-ом.