Ильсур Метшин о Горьковском шоссе: «Мы впервые в столице и республике строим трехуровневую развязку»

Как отметил градоначальник, реконструкция магистрали проводится при поддержке раиса РТ Рустама Минниханова и в рамках реализации в республике национальных проектов. По окончании работ пропускная способность от трассы М7 до ул. Музыкальной протяженностью 11,5 км увеличится почти в два раза до 11 тысяч автомобилей в час.
«В 2022 году Горьковское шоссе превратилось в узкое горлышко, через которое в течение часа проезжало более шести тысяч машин. И пробки были постоянные, даже в будни. Мы получали справедливые жалобы от жителей Салават Купере и всех, кто выезжает в направлении Зеленого Дола. Мы обратились к раису нашей республики, и Рустам Нургалиевич поддержал нас. Без его и федеральной поддержки мы не смогли бы реализовать то, о чем мечтали десятилетиями наши предшественники. На сегодняшний день реконструкция в активной фазе на трассе протяженностью 11,5 километра. Разный процент выполнения по работам, но в целом у нас есть полная уверенность, что мы завершим эти работы в ноябре», — сказал Ильсур Метшин.
Он особо подчеркнул, что благодаря расширению магистрали с трех до шести полос в два раза увеличится автомобильный трафик, а улучшения смогут почувствовать порядка 140 тыс. жителей Кировского района, Салават Купере, Залесного и Юдино.
«Горьковское шоссе — очень важная транспортная артерия для Казани. Мы впервые в столице и республике реализуем проект трехуровневой развязки. Используем самые современные технологии, работы ведем в соответствии с последними требованиями безопасности. Появятся восемь новых пешеходных переходов, подземные и надземные, велодорожки вдоль трассы, которые будут вести в Залесный и Юдино»,
Трехуровневую развязку строят на месте Горьковского кольца, работы в ее подземной части практически завершены. На сегодня выполнены монолитные работы в тоннельной части и устройство подпорных стен, установлены опоры под эстакаду и пролетная конструкция моста, также построена канализационная насосная станция.
Всего на Горьковском шоссе будут построены пять надземных и три подземных пешеходных перехода, реконструирован один надземный переход, возведены три разворотные петли, один тоннель и одна эстакада.
Сегодня из трех новых подземных пешеходных переходов один практически готов, на двух других проводят отделку. Надземные конструкции собирают сначала на земле, после чего их установят на опорные части. Так, три новых надземных пешеходных перехода появятся возле домов №№ 3, 19 по ул. Фрунзе и на пересечении улиц Фрунзе и Кулахметова. Ведется реконструкция одного надземного перехода рядом с озером Лебяжьим.
Как рассказал заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев, самая сложная работа заключалась в выносе инженерных коммуникаций (водопроводных, канализационных и ливневых сетей) и устройство новых. Потребовалось перезапустить движение автомобильного транспорта и обеспечить жителям объездные дороги. На сегодня эти работы завершены на 99%.
Практически готова разворотная петля рядом с СК «Олимпиец». На других объектах ведутся отделочные работы (петли в сторону магистрали М7 и со стороны ул. Болотникова). Готовность составляет порядка 65%.
В местах с наиболее интенсивным движением рабочие укладывают прочный асфальтобетон ЩМА-16 с полимерно-битумным вяжущим материалом, что позволит увеличить срок службы дорожного покрытия.
Кроме того, параллельно велась работа по выкупу земельных участков. «Предстояло выкупить и оценить 51 земельный участок. На сегодняшний день 31 участок уже выкуплен, произведена оценка, люди получили деньги. По оставшимся 20 земельным участкам ведется работа с собственниками, но они не мешают строительству Горьковского шоссе», — отметил Игорь Куляжев.
Напомним, реконструкция магистрали проходит с 2022 года. Заказчиком выступил ГКУ «Главтатдортранс», а на работы выделено 27,1 млрд рублей. На объекте ежедневно задействовано 39 единиц техники и 161 рабочий. Шоссе планируется полностью без светофоров, которые тормозят транспортный поток, а также наземных пешеходных переходов.
Камила Вильданова.