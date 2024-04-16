Ильсур Метшин о Горьковском шоссе: «Мы впервые в столице и республике строим трехуровневую развязку»

«В 2022 году Горьковское шоссе превратилось в узкое горлышко, через которое в течение часа проезжало более шести тысяч машин. И пробки были постоянные, даже в будни. Мы получали справедливые жалобы от жителей Салават Купере и всех, кто выезжает в направлении Зеленого Дола. Мы обратились к раису нашей республики, и Рустам Нургалиевич поддержал нас. Без его и федеральной поддержки мы не смогли бы реализовать то, о чем мечтали десятилетиями наши предшественники. На сегодняшний день реконструкция в активной фазе на трассе протяженностью 11,5 километра. Разный процент выполнения по работам, но в целом у нас есть полная уверенность, что мы завершим эти работы в ноябре», — сказал Ильсур Метшин.