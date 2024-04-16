В Японии провели инвентаризацию «своих» территорий

Острова отдельно, энергетика отдельно
Ужесточение позиции Японии в территориальном споре с Россией стало очевидно сразу после начала конфликта на Украине, в котором Токио однозначно встал на сторону Запада и поддерживаемого им Киева. В «Синей книге» 2022 года Япония впервые за предыдущие 11 лет назвала российские Южные Курилы своей «неотъемлемой территорией». И впервые за 19 лет упомянула тогда, что «северные территории», как эти острова именуют в Токио, были «незаконно оккупированы» Россией.
На фоне усугубления раскола между Москвой и Западом с примкнувшей к нему Японией неудивительно, что ровно те же формулировки не потеряли своей актуальности для Токио и в нынешнем году.
«Наибольшую озабоченность в японо-российских отношениях вызывает вопрос северных территорий. Северные территории — это острова, над которыми Япония имеет суверенитет, и они являются исконной территорией Японии, но в настоящее время они незаконно оккупированы Россией», — утверждается в «Синей книге», обнародованной 16 апреля.
При этом в МИД Японии дежурно отметили, что Токио все еще привержен «решению проблемы северных территорий и заключению мирного договора» с Москвой и считает приоритетным вопрос возобновления гуманитарных обменов с южной частью Курильских островов, прежде всего в целях дать бывшим японским жителям этих территорий возможность посетить могилы предков. Впрочем, все это было упомянуто скорее для внутреннего потребления и во многом для красного словца. Как известно, Россия еще в марте 2022 года отказалась от переговоров с Японией по мирному договору, отменила безвизовые поездки японцев на Курилы и вышла из диалога по совместной хозяйственной деятельности на островах, сославшись на то, что, присоединившись к санкциям, Токио сам сделал выбор в пользу «антироссийского курса» вместо сотрудничества.
Впрочем, одну сферу сотрудничества с Москвой сами японцы предпочли не разрывать окончательно, невзирая на общую линию на конфронтацию и сворачивание связей. «Что касается проектов по разработке нефти и газа в России, таких как “Сахалин-1” и “Сахалин-2”, то в свете обеспечения стабильных поставок на среднесрочную и долгосрочную перспективу Япония продолжает рассматривать их как важные проекты в сфере энергетической безопасности и намерена сохранять в них долю», — отмечается в нынешней публикации МИДа.
Наконец, в «Синей книге» нынешнего года японский МИД решил прописать то, о чем официальные лица страны уже не раз говорили вслух последние год-полтора: обеспокоенность Токио укреплением связей в сфере безопасности между Москвой и Пекином.
«В военной сфере наблюдается усиление сотрудничества России с Китаем, такое как проведение совместного прохода кораблей и совместных полетов с задействованием бомбардировщиков. С точки зрения безопасности вызывают обеспокоенность участившиеся совместные действия Китая и России вокруг Японии, и за этим необходимо пристально следить», — отмечается в документе.
В схожем алармистском ключе упоминаются и шаги Москвы по укреплению отношений с КНДР особенно в свете предполагаемых поставок северокорейского оружия России. В Москве и Пхеньяне, напомним, этот факт неоднократно опровергали.
Плетут сети
Отвечать на эти и другие вызовы в «Синей книге» предлагается не в одиночку, а в сотрудничестве со странами-единомышленницами путем создания «многоуровневых сетей», опирающихся на японо-американский альянс с участием Австралии, Индии и стран-членов НАТО.
Собственно, к созданию таких «сетей» в Токио уже активно приступили. Еще прошлым летом на саммите в Кэмп-Дэвиде Токио зацементировал трехсторонний военный альянс с США и Южной Кореей, а буквально на прошлой неделе в Штатах прошел первый в истории трехсторонний саммит лидеров Японии, США и Филиппин, на котором три страны договорились сообща противостоять китайским угрозам. Наконец, за последний год японцы заметно упрочили военное сотрудничество с такими союзниками США, как Великобритания и Австралия. Не говоря уже про укрепление связей в целом с НАТО. Еще в прошлом году Токио согласился открыть у себя первый офис связи альянса, что не материализовалось исключительно усилиями Франции, лидер которой Эмманюэль Макрон выступил резко против такого откровенного провоцирования Китая.
Тем не менее это не ослабило тягу Японии к развитию взаимодействия с Североатлантическим альянсом. «В ответ на изменяющуюся международную обстановку в сфере безопасности и для поддержания и укрепления международного порядка, основанного на нормах международного права, Япония будет уверенно укреплять стратегическое сотрудничество с НАТО, с которым у нее общие базовые ценности и стратегические интересы», — говорится в нынешней «Синей книге».
По-добрососедски и не очень
Разумеется, в программном документе был отражен и подход Токио к развитию отношений с его ближайшими соседями, прежде всего с Китаем. Отношения с Пекином у Токио всегда были непростыми, а за последние годы стали еще более напряженными из-за критических высказываний японцев по тайваньскому вопросу и участившихся предостережений против «попыток Китая в одностороннем порядке изменить статус-кво» в Южно-Китайском море (это же было отмечено и в нынешней «Синей книге»). Кроме того, в Токио признали, что между двумя странами сохраняется напряженность из-за территориального спора вокруг островов Сенкаку в Восточно-Китайском море (Китай считает их своими и называет Дяоюйдао) и из-за запрета Пекина на импорт японских морепродуктов, введенного вслед за сбросом Токио в океан очищенной радиоактивной воды с разрушенной атомной электростанции «Фукусима-1» в августе прошлого года.
Но примечательно, что вместе с тем в японском внешнеполитическом документе появился и призыв развивать «взаимовыгодные отношения, основанные на общих стратегических интересах» с Китаем, пусть он и представляет собой «беспрецедентный и величайший стратегический вызов».
Последний раз формулировка о «взаимовыгодных» отношениях между двумя азиатскими державами использовалась Японией в аналогичном документе в 2019 году.
Что касается соседней Южной Кореи, то ее обозначили как «важную соседнюю страну», с которой Японии следует сотрудничать «в качестве партнера для решения различных вопросов международного сообщества». При этом, как подчеркнул неназванный представитель японского МИДа во вторник, в последний раз Токио называл Сеул своим партнером в версии «Синей книги» 2010 года, и возвращение «партнерского статуса» на этот раз стало свидетельством значительного улучшения двусторонних отношений после вступления в должность президента Южной Кореи Юн Сук Ёля в 2022 году.
Впрочем, в Сеуле этот жест не оценили. Вместо этого 16 апреля на ковер в южнокорейский МИД был вызван замглавы посольства Японии в Сеуле, которому выразили официальный протест по поводу содержащегося в «Синей книге» утверждения, что острова Токто (в японской версии Такэсима) «исторически и согласно международному праву являются японской территорией». Подобные претензии Японии никак не влияют на суверенитет Южной Кореи над островами, которые являются ее неотъемлемой территорией, заявил представитель МИД Южной Кореи Лим Су Сук.