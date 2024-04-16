В Японии провели инвентаризацию «своих» территорий

Разумеется, в программном документе был отражен и подход Токио к развитию отношений с его ближайшими соседями, прежде всего с Китаем. Отношения с Пекином у Токио всегда были непростыми, а за последние годы стали еще более напряженными из-за критических высказываний японцев по тайваньскому вопросу и участившихся предостережений против «попыток Китая в одностороннем порядке изменить статус-кво» в Южно-Китайском море (это же было отмечено и в нынешней «Синей книге»). Кроме того, в Токио признали, что между двумя странами сохраняется напряженность из-за территориального спора вокруг островов Сенкаку в Восточно-Китайском море (Китай считает их своими и называет Дяоюйдао) и из-за запрета Пекина на импорт японских морепродуктов, введенного вслед за сбросом Токио в океан очищенной радиоактивной воды с разрушенной атомной электростанции «Фукусима-1» в августе прошлого года.