Подносова: смертная казнь может быть возвращена лишь с изменением Конституции

«Я бы, наверное, не стала высказывать свое личное мнение, хотя оно совпадает с мнением и Вячеслава Михайловича Лебедева. Я думаю, что это вопрос изменения ведь Конституции, а это ваши (законодателей.— “Ъ”) полномочия. Судьи — правоприменители, и как будет решен вопрос, так мы его и будем исполнять», — ответила Подносова на вопрос сенатора Людмилы Нарусовой об отношении к введению смертной казни.
Отвечая на вопрос о возможной реорганизации ВС, Ирина Подносова сказала: «То, что сделано Вячеславом Михайловичем Лебедевым, как работает судебная система, наверное, каких-то претензий к этой системе быть не может. Единственное, что я могу сейчас сказать, — я сделаю все, чтобы укреплять и совершенствовать уже имеющуюся судебную систему».
Госпожа Подносова рассказала, что Верховный суд планирует продолжить работу по гуманизации уголовных наказаний. «Принцип гуманизма прописан в УК РФ наравне с другими принципами. Гуманизация уголовного законодательства всегда поддерживалась в практике Верховного суда. Конечно, Верховный суд будет продолжать работу в этом направлении», — сказала она.
Ранее, на заседании 16 апреля, профильный комитет Совета федерации по конституционному законодательству поддержал кандидатуру Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда РФ. Она стала единственным претендентом на должность, освободившуюся после смерти председателя ВС Вячеслава Лебедева, который занимал ее с 1991 года.
Предложения об отмене действующего в России моратория прозвучали в связи с терактом, произошедшим 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле». В числе политиков, которые выступали за возвращение смертной казни, — глава «Единой России» Владимир Васильев и председатель думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Господин Васильев заявил, что тему возврата смертной казни за терроризм глубоко и содержательно проработают и придут к решению, которое ответит ожиданиям общества.