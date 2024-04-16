Подносова: смертная казнь может быть возвращена лишь с изменением Конституции

«Я бы, наверное, не стала высказывать свое личное мнение, хотя оно совпадает с мнением и Вячеслава Михайловича Лебедева. Я думаю, что это вопрос изменения ведь Конституции, а это ваши (законодателей.— “Ъ”) полномочия. Судьи — правоприменители, и как будет решен вопрос, так мы его и будем исполнять», — ответила Подносова на вопрос сенатора Людмилы Нарусовой об отношении к введению смертной казни.