В Ростовской области могут запретить продажу алкоголя в «наливайках»

«Мы хотим ограничить работу общепита 23 часами, за исключением тех, кто имеет лицензию на продажу алкоголя. Это рестораны, кафе — тот легальный общепит, который выполняет все нормы и правила, таких заведений у нас не очень много, если мы посмотрим на Ростовскую область, то в многоквартирных домах их всего сейчас 116, а “наливаек”, по разным оценкам, на всю область сейчас около 8000. Они потеряют легальную возможность продавать алкоголь после 23:00», — сказал Игорь Бураков.