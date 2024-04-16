В Ростовской области могут запретить продажу алкоголя в «наливайках»

Председатель комитета донского парламента по экономической политике Игорь Бураков рассказал, что сейчас «наливайки» продают алкоголь в неурочное время, когда все магазины не имеют права на это, мимикрируя под общепит. Жильцы многоквартирных домов, на первых этажах которых находятся данные заведения, постоянно жалуются на это явление.
«Не так давно были очередные выборы в Законодательное Собрание Ростовской области. Многие коллеги ходили по дворам, и чуть ли не в каждом втором дворе в крупных населенных пунктах, особенно это касается многоквартирных домов, люди жаловались на работу так называемых “наливаек”, — поделился депутат.
В феврале 2024 года Госдума РФ приняла закон, позволяющий регионам регулировать продажу алкогольной продукции в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях.
«Мы хотим ограничить работу общепита 23 часами, за исключением тех, кто имеет лицензию на продажу алкоголя. Это рестораны, кафе — тот легальный общепит, который выполняет все нормы и правила, таких заведений у нас не очень много, если мы посмотрим на Ростовскую область, то в многоквартирных домах их всего сейчас 116, а “наливаек”, по разным оценкам, на всю область сейчас около 8000. Они потеряют легальную возможность продавать алкоголь после 23:00», — сказал Игорь Бураков.
Он добавил, что комитет по экономической политике совместно с департаментом потребительского рынка Ростовской области уже подготовил соответствующий законопроект.
«Скажу, что здесь должно быть очень сбалансированное решение, потому что нам нельзя повторять ошибки предшественников, которые очень резко начинали антиалкогольные кампании», — добавил Игорь Бураков.