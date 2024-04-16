Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с президентом Ирана Раиси

«В свою очередь Эбрахим Раиси отметил, что действия Ирана были вынужденными и носили ограниченный характер. При этом он подчеркнул незаинтересованность Тегерана в дальнейшей эскалации напряженности», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Путин и Раиси сошлись во мнении, что причиной недавних событий стал неразрешенный палестино-израильский конфликт. Оба президента высказались в пользу немедленного прекращение огня в секторе Газа и дипломатического урегулирования кризиса в регионе.
Президенты обсудили российско-иранские отношения и высказали настрой на дальнейшее укрепление сотрудничества. Владимир Путин также поздравил иранского лидера и всех мусульман республики с окончанием священного месяца Рамадан и праздником Ураза-байрам, отмечавшимся
В ответ на израильский удар по консульству Исламской Республики в Дамаске 1 апреля Иран атаковал территорию Израиля в ночь на 14 апреля сотнями ракет и беспилотников. Глава Генштаба ЦАХАЛа Герци Халеви заявил, что на атаку Ирана последует соответствующий ответ.
Как сообщает со ссылкой на источники телеканал ABC, шеф Пентагона Ллойд Остин заявил израильскому коллеге Йову Галланту, что США не будут помогать Израилю, если тот решит ответить на иранскую атаку. Координатор Совета нацбезопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, в свою очередь, заявлял, что президент США Джо Байден «сосредоточен на том, чтобы предотвратить перерастание атаки Ирана против Израиля в более широкий региональный конфликт».