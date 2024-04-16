Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с президентом Ирана Раиси

Как сообщает со ссылкой на источники телеканал ABC, шеф Пентагона Ллойд Остин заявил израильскому коллеге Йову Галланту, что США не будут помогать Израилю, если тот решит ответить на иранскую атаку. Координатор Совета нацбезопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, в свою очередь, заявлял, что президент США Джо Байден «сосредоточен на том, чтобы предотвратить перерастание атаки Ирана против Израиля в более широкий региональный конфликт».