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Токаев распорядился ввести режим жесткой экономии госсредств

Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с эвакуированными жителями Костанайской области сообщил, что в стране будет введен режим жесткой экономии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: AP 2023

«Президент сообщил о том, что принял решение ввести режим жесткой экономии государственных средств для того, чтобы направить их гражданам. Он также заверил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь», — говорится в сообщении.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что за каждым регионом будут закреплены крупные предприниматели страны для того, чтобы преодолеть последствия наводнений.

«В свою очередь граждане выразили благодарность за своевременное спасение и оперативную помощь в ликвидации последствий паводков. Как рассказали жители, сложившаяся ситуация наглядно продемонстрировала сплоченность народа. С первых дней стихийного бедствия неравнодушные люди, включая волонтеров, государственных служащих, сотрудников правоохранительных органов и МЧС, были вовлечены в оказание всесторонней помощи», — отмечает пресс-служба Президента.