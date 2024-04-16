Токаев распорядился ввести режим жесткой экономии госсредств

«Президент сообщил о том, что принял решение ввести режим жесткой экономии государственных средств для того, чтобы направить их гражданам. Он также заверил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь», — говорится в сообщении.
Касым-Жомарт Токаев заявил, что за каждым регионом будут закреплены крупные предприниматели страны для того, чтобы преодолеть последствия наводнений.
«В свою очередь граждане выразили благодарность за своевременное спасение и оперативную помощь в ликвидации последствий паводков. Как рассказали жители, сложившаяся ситуация наглядно продемонстрировала сплоченность народа. С первых дней стихийного бедствия неравнодушные люди, включая волонтеров, государственных служащих, сотрудников правоохранительных органов и МЧС, были вовлечены в оказание всесторонней помощи», — отмечает пресс-служба Президента.