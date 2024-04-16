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Путин распространил на добровольцев Росгвардии льготы контрактников Минобороны

Президент России Владимир Путин подписал указ, который распространяет на бойцов добровольческих формирований Росгвардии такие же льготы и меры поддержки, как и на добровольцев в составе Минобороны. Теперь им положены компенсации за ранение или по инвалидности, а в случае смерти военного — их родственникам.

Источник: РИА "Новости"

В соответствии с указом, добровольцы в составе Росгвардии смогут рассчитывать на:

  • ежемесячную денежную компенсацию;
  • включение периодов пребывания в добровольческих формированиях в страховой стаж и стаж работы, что дает право на досрочное получение пенсии;
  • снабжение вещевым имуществом;
  • компенсации расходов на оплату коммунальных платежей для семей погибших добровольцев.

Выплата компенсаций обеспечивается Минобороны, Росгвардией или страховщиком, заключившим договоры с указанными ведомствами в 30-дневный срок со дня получения документов, необходимых для принятия решения о выплате компенсации.

Закон, позволяющий Росгвардии иметь свои добровольческие формирования, Владимир Путин подписал в декабре 2023 года. Документ не только наделяет добровольцев Росгвардии теми же правами, что и добровольцев Минобороны, но и вводит ответственность за распространение заведомо ложной информации о них. За фейки о добровольцах (ст. 207.3 УК РФ) грозит до 15 лет колонии, за их дискредитацию (ст. 280.3 УК РФ) — до 7 лет.

Путин Владимир