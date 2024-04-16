Путин распространил на добровольцев Росгвардии льготы контрактников Минобороны

Закон, позволяющий Росгвардии иметь свои добровольческие формирования, Владимир Путин подписал в декабре 2023 года. Документ не только наделяет добровольцев Росгвардии теми же правами, что и добровольцев Минобороны, но и вводит ответственность за распространение заведомо ложной информации о них. За фейки о добровольцах (ст. 207.3 УК РФ) грозит до 15 лет колонии, за их дискредитацию (ст. 280.3 УК РФ) — до 7 лет.