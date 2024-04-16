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Апты Алаудинов назначен замглавы военно-политического управления армии

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что указом президента генерал-майор и командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов освобожден от должности заместителя командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ. Господин Алаудинов назначен заместителем начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

«Это важное решение подтверждает его выдающиеся способности, личное мужество и преданность избранному делу. Без преувеличения, Апты Аронович — настоящий боевой генерал, обладающий исключительными личными, лидерскими и воинскими качествами», — написал глава Чечни в своем Telegram-канале. При этом Апты Алаудинов останется командиром спецназа «Ахмат», отметил Рамзан Кадыров.

Главное военно-политическое управление ВС РФ возглавляет генерал-полковник Виктор Горемыкин. Он был назначен в июле 2022 года.

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