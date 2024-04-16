Апты Алаудинов назначен замглавы военно-политического управления армии

«Это важное решение подтверждает его выдающиеся способности, личное мужество и преданность избранному делу. Без преувеличения, Апты Аронович — настоящий боевой генерал, обладающий исключительными личными, лидерскими и воинскими качествами», — написал глава Чечни в своем Telegram-канале. При этом Апты Алаудинов останется командиром спецназа «Ахмат», отметил Рамзан Кадыров.