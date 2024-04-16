Токаев отметил роль бизнесменов в оказании помощи пострадавшим от паводков

«У нас есть очень крупные предприниматели, которые входят в список Forbes. С ними будет проведена беседа. Они будут закреплены за каждой областью, районом, селением и отвечать поименно. Это тоже в их интересах. Ведь они будут видеть результаты своих вкладов. Думаю, что и ваши имена как благотворителей, которые помогают своему народу, также не останутся без внимания государства», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.