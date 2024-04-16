Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев отметил роль бизнесменов в оказании помощи пострадавшим от паводков

В ходе рабочей поездки в Костанайскую область глава государства встретился с представителями бизнеса и волонтерами.

Источник: Reuters

АЛМАТЫ, 16 апр — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с предпринимателями и волонтерами Костанайской области, сообщает Акорда.

В ходе рабочей поездки в Костанайскую область глава государства встретился с представителями бизнеса и волонтерами, оказывающими посильную помощь в ликвидации последствий паводка.

Среди них руководители крупных предприятий региона в сферах машиностроения, горнорудной, пищевой и аграрной промышленности, а также местные представители АНК, волонтеры областного молодежного ресурсного центра и студенты.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что приоритетной задачей является поддержка малого и среднего бизнеса.

«Здесь находится меценаты. Я очень благодарен вам. Это зов души, проявление гражданской ответственности. Вы делаете это не для награды, а по зову сердца», — сказал президент.

Особое внимание Глава государства уделил важной роли бизнесменов в оказании помощи пострадавшим.

«У нас есть очень крупные предприниматели, которые входят в список Forbes. С ними будет проведена беседа. Они будут закреплены за каждой областью, районом, селением и отвечать поименно. Это тоже в их интересах. Ведь они будут видеть результаты своих вкладов. Думаю, что и ваши имена как благотворителей, которые помогают своему народу, также не останутся без внимания государства», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент также обратился с благодарностью к волонтерам, подчеркнув, что всегда с большой симпатией относится к ним и всячески будет поддерживать их.