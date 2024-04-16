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«Привыкли отдавать команды и даже не контролируете». Лукашенко жестко высказался о работе местных властей

Лукашенко раскритиковал глав районов и дал жесткое поручение руководителям.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Алексанндр Лукашенко дал жесткое поручение руководителям на местах, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

В частности, Лукашенко на совещании 16 апреля потребовал обеспечить безусловное соблюдение технологической и трудовой дисциплины на каждом рабочем месте в АПК: от скотника до руководителя хозяйства, а также качественную работу ветеринарной и зоотехнической служб.

Здесь же Лукашенко заметил, что многие ссылаются на проблему нехватки ветеринаров. И сказал посмотреть, где работают ветеринары, которых обучили «не то в Витебске, не то еще где-то». При этом для решения проблемы он сказал в районах образовать ветеринарные службы, которые бы обслуживали определенную зону — «хотя бы провакцинируют или пролечат телят». И добавил, что пример таких ветслужбы должны реализовать на Витебщине.

Однако в продолжение Лукашенко укорил представителей власти.

— Закостенели! Привыкли отдавать команды и даже не контролируете, — заявил он.

Как считает белорусский президент, особенно это имеет место среди председателей райисполкомов, которые «выпадают из обоймы вертикали».

— Я вас вообще не вижу! Не вижу вас! Хотя при назначении всем говорю: запомните, это ваш район, вы там президенты — принимайте решения и спрашивайте, — напомнил он.

И еще Лукашенко сказал, что без ведома главы района ни один руководитель или специалист, который «ударил в хомут» и захотел уволиться, не должен без рекомендаций сменить место работы.

В противном случае Лукашенко предостерег, что будут гробиться миллиарды рублей в навоз. Когда на местах «будут воровать солярку — по домам разносить, будут гробить телят, поросят и прочее», а власти станут ссылать не то на чуму, не то на птичий грипп.

— Элементарный порядок нужен. Сделайте это, — заключил он.

Также Лукашенко сказал решить вопрос с уходом молодых специалистов из АПК: «Ищите ту половину, которые не приступили к работе».

Лукашенко Александр