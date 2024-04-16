«Привыкли отдавать команды и даже не контролируете». Лукашенко жестко высказался о работе местных властей

Здесь же Лукашенко заметил, что многие ссылаются на проблему нехватки ветеринаров. И сказал посмотреть, где работают ветеринары, которых обучили «не то в Витебске, не то еще где-то». При этом для решения проблемы он сказал в районах образовать ветеринарные службы, которые бы обслуживали определенную зону — «хотя бы провакцинируют или пролечат телят». И добавил, что пример таких ветслужбы должны реализовать на Витебщине.