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Майя Санду приветствовала решение КС о проведении референдума

Президент заявила, что референдум о вступлении в Евросоюз может состояться 20 октября.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 16 апр — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду приветствовала решение Конституционного суда, согласно которому референдум о вступлении в ЕС признан конституционным и заявила, что плебисцит может состояться 20 октября.

Она также сообщила гражданам Молдовы на референдуме предстоит ответить на следующий вопрос: «Вы за вступление Республики Молдова в Европейский союз?».

«Нам нужно единство, нужно участие каждой партии, общественной организации, гражданина, чтобы вместе мы гарантировали мир и благополучие в Молдове», — написала Санду в соцсети.

Конституционный референдум о присоединении Молдовы к Евросоюзу был инициирован президентом Майей Санду и предположительно пройдет в день президентских выборов.

Ранее парламент страны принял Декларацию о европейской интеграции Республики Молдова, в которой объявлено, что евроинтеграция и членство в ЕС являются национальным приоритетом для республики.