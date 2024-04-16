Майя Санду приветствовала решение КС о проведении референдума

КИШИНЕВ, 16 апр — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду приветствовала решение Конституционного суда, согласно которому референдум о вступлении в ЕС признан конституционным и заявила, что плебисцит может состояться 20 октября.
Она также сообщила гражданам Молдовы на референдуме предстоит ответить на следующий вопрос: «Вы за вступление Республики Молдова в Европейский союз?».
«Нам нужно единство, нужно участие каждой партии, общественной организации, гражданина, чтобы вместе мы гарантировали мир и благополучие в Молдове», — написала Санду в соцсети.
Конституционный референдум о присоединении Молдовы к Евросоюзу был инициирован президентом Майей Санду и предположительно пройдет в день президентских выборов.
Ранее парламент страны принял Декларацию о европейской интеграции Республики Молдова, в которой объявлено, что евроинтеграция и членство в ЕС являются национальным приоритетом для республики.