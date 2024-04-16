Народное собрание Гагаузии сделает заявление по статусу русского языка

КОМРАТ, 16 апр — Sputnik. Народное собрание Гагаузии (НСГ) сделает заявление по статусу русского языка.
Депутаты НСГ вынесли этот вопрос в повестку внеочередного заседания. По теме статуса русского языка как языка межнационального общения выступит спикер НСГ Дмитрий Константинов.
Депутаты обсудят, как исполняется ст. 3 закона Республики Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии».
Согласно этому закону, «официальными языками Гагаузии являются молдавский, гагаузский и русский языки». А переписка с центральными органами власти осуществляется «на молдавском и русском языках».
Заседание Народного собрания состоится 19 апреля.