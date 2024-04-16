Губернатор Краснодарского края с рабочим визитом побывал в Каневском районе

-За последние пять лет темпы роста базовых отраслей составили 136%. В основе этого — работа каждого из вас. И результат вы тоже видите. Он в благоустройстве территорий, в открытии новых предприятий, ферм, производстве продукции, росте занятости. За последние пять лет объем собственных доходов бюджета увеличился почти в два раза и по итогам прошлого года составил 1,6 миллиарда рублей, — обратился Вениамин Кондратьев к жителям района.