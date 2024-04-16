Губернатор Краснодарского края с рабочим визитом побывал в Каневском районе

Начался визит главы нашего региона с сельхозпредприятия. Молочно-товарная ферма агрохолдинга в поселке Кубанская степь оборудована по последнему слову промышленных технологий и является лидером по продуктивности коров в крае.
— Внимание к племенной работе, высокая генетика, правильное содержание животных, сбалансированный рацион позволяют получать большие надои и качественное молоко. Одна корова на этой ферме дает до 15 тонн молока в год, а в среднем по краю показатель составляет порядка 10 тонн. Для Кубани это важно. Мы должны выпускать лучшие продукты питания, оставаясь гарантом продовольственной безопасности. Такой опыт надо тиражировать и активнее внедрять в регионе. Сегодня мы создаем уверенное завтра села, — сказал Вениамин Кондратьев.
Губернатор осмотрел коровники, систему автоматизированных доильных залов. Весь процесс управления стадом проходит в режиме реального времени, благодаря самому передовому программному обеспечению.
После посещения агропредприятия Вениамин Кондратьев оценил работу Центра единоборств в станице Каневской.
— Вижу, что получилось очень хорошо и достойно. У вас сильная школа самбо. Уверен, для нашей молодежи важно ощущать сопричастность к великой спортивной истории своего района, края и всей страны. Чувствовать эту преемственность. Такое спортивное наследие нужно сохранить и преумножить, — сказал Вениамин Кондратьев.
Центр единоборств на улице Чипигинской построили по краевой программе «Развитие физической культуры и спорта». Всего здесь тренируются 275 человек — взрослые и юные жители станицы. Работают секции самбо, дзюдо и вольной борьбы.
Далее Вениамин Кондратьев познакомился с работой импортозамещающего предприятия. Здесь занимаются металлообработкой, ремонтом узлов и механизмов для сельхозтехники, инструментальным производством, изготавливают детали и запчасти.
Глава региона осмотрел производственные цеха с современным оборудованием, часть из которого с программным управлением.
После осмотра производства губернатор провел встречу с активом района. Участие в ней приняли заместители руководителя Кубани. Главным вопросом встречи стало развитие базовых отраслей экономики Каневского района.
-За последние пять лет темпы роста базовых отраслей составили 136%. В основе этого — работа каждого из вас. И результат вы тоже видите. Он в благоустройстве территорий, в открытии новых предприятий, ферм, производстве продукции, росте занятости. За последние пять лет объем собственных доходов бюджета увеличился почти в два раза и по итогам прошлого года составил 1,6 миллиарда рублей, — обратился Вениамин Кондратьев к жителям района.
Вениамин Кондратьев обсудил с жителями еще ряд важных социальных вопросов и дал сразу несколько поручений.