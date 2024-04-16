Нагнетать истерию вокруг языка — это глупость — Токаев

«Но дело не во мне. А в том, что у нас по Конституции государственным языком является казахский язык. Русский язык используется, согласно Конституции, наравне с государственным, выполняет функции официального языка. Поэтому здесь никакого противоречия нет. Как удобно, так и надо говорить. Сейчас молодежь владеет и государственным, и русским, и английским, и другими языками. И это хорошо», — подчеркнул президент.