Нагнетать истерию вокруг языка — это глупость — Токаев

АЛМАТЫ, 16 апр — Sputnik. Нагнетание истерии вокруг русского языка и борьба с ним, как это произошло в некоторых странах, являются глупостью. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время посещения Костанайской области, передает Акорда.
Глава государства напомнил, что в силу своей профессии изучал много языков, работал за границей,
«Но дело не во мне. А в том, что у нас по Конституции государственным языком является казахский язык. Русский язык используется, согласно Конституции, наравне с государственным, выполняет функции официального языка. Поэтому здесь никакого противоречия нет. Как удобно, так и надо говорить. Сейчас молодежь владеет и государственным, и русским, и английским, и другими языками. И это хорошо», — подчеркнул президент.
По его словам, нагнетать истерию вокруг языка, бороться тем более против него, как это произошло в некоторых странах, и что они имеют сейчас в результате этого всего, мы видим. Это глупость.
Токаев призвал казахстанцев быть спокойными, толерантными, умными.
«Наш народ очень хороший. Я горжусь народом Казахстана, я думаю, мы всегда будем вместе», — заявил Касым-Жомарт Токаев.