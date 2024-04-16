Лукашенко о выведении новой породы коров: все должно быть по-хозяйски

МИНСК, 16 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании во вторник, посвященном развитию села, поинтересовался ходом выполнения данного им поручения по выведению новой породы коров, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
На вопрос главы государства ответил председатель президиума НАН Владимир Гусаков.
В частности, он доложил, что в настоящее время эта работа идет в трех хозяйствах страны — «Устье» Оршанского района, «Шипяны-АСК» и «ЖодиноАгроПлемЭлита».
«В них развернута вся племенная работа — примерно мы предполагали 8−10 лет, но треть пути уже пройдена», — сказал Гусаков.
Он пояснил, что разработан план создания породы, по которому работают ученые.
«Я думаю, что мы в отведенное время уложимся. У нас будет своя, белорусская уникальная порода красного скота с уникальными характеристиками молока и по жирности, и по белку. Кроме того, молоко А2 лишено аллергенных последствий», — продолжил председатель президиума НАН.
Гусаков отметил, что сейчас в Беларуси имеется уникальная базовая порода коровы, но заверил, что «создадим свою, белорусскую породу».
«У нас есть в стране неплохой голштинский скот, но этого мало. Надо иметь несколько пород по всем видам — и для молочного скотоводства, и для свиноводства и так далее. Сейчас все выполняется в соответствии с требованиями», — сказал он.
На это президент подчеркнул, что «все должно быть по-хозяйски».