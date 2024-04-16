Вашингтон может ввести вторичные санкции против иранского нефтяного экспорта

В феврале этого года под санкции за торговлю с Ираном попали две китайские компании. Если же Джо Байден решится на вторичные санкции против Китая, то это крайне негативно отразится на отношениях Вашингтона и Пекина — и без того непростых. В связи с этим Белому дому придется балансировать с вторичными санкциями так, чтобы одновременно наказать Иран, но при этом не разозлить Китай.