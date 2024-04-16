Вашингтон может ввести вторичные санкции против иранского нефтяного экспорта

Сразу после иранского удара по Израилю в ночь на 14 апреля республиканцы в Палате представителей Конгресса США внесли более десятка законопроектов о санкциях против Ирана. А уже на следующий день Палата представителей подавляющим большинством голосов (383 против 11) одобрила законопроект о санкциях против китайских компаний, торгующих с Ираном.
На этой неделе законопроект должен рассмотреть Сенат. Инициатива республиканцев сильнее всего ударит по китайским банкам, участвующим в финансировании закупок иранской нефти, а также по частным нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) Китая, которые закупают иранскую нефть.
В 2018 году администрация президента Трампа ввела масштабные санкции против иранского нефтяного экспорта, ударив не только по самой Исламской Республике, но и по ее торговым партнерам. От закупок сырья под давлением США отказались крупнейшие импортеры иранской нефти — Италия, Индия, Греция.
Однако Китай не только не прекратил покупать иранскую нефть в прежних объемах, но и существенно нарастил закупки.
По данным Reuters, сейчас на Иран приходится до 10% всего китайского импорта нефти. Агентство Vortexa Analytics отмечает, что в среднем ежемесячно Китай импортирует около 1,18 млн баррелей иранской нефти в сутки.
В октябре прошлого года нефтяной импорт достиг рекордных 1,53 млн баррелей в сутки. В основном сырье идет через Малайзию и другие страны Юго-Восточной Азии.
При этом 90% иранской нефти в КНР потребляют частные китайские НПЗ. Большинство заводов расположены в китайской провинции Шаньдун. Их мощность варьируется от 40 тыс. до 214 тыс. баррелей в сутки. По оценке S&P Global, в 2023 году частные НПЗ Китая импортировали в общей сложности 56,35 млн тонн сырой иранской нефти, или 1,13 млн баррелей в сутки.
Это на 9% больше, чем годом ранее. При этом, как отмечает S&P Global, китайские импортеры нефти «относительно невосприимчивы к вторичным санкциям США из-за отсутствия доступа к рынку и финансовой системе США».
По оценке Washington Post, если США введут санкции против китайских банков за содействие в покупке иранской нефти, это ударит по экспортным возможностям Ирана.
Потенциально эта мера может сократить мировое предложение нефти на 1,5 млн баррелей в день и привести к тому, что нефть подорожает до $100 за баррель.
В администрации Байдена опасаются такого развития событий в год президентских выборов, поэтому маловероятно, что глава Белого дома подпишет закон о вторичных санкциях, отмечает издание. Как пишет WP, администрация Байдена предпримет лишь символические шаги против нефтяной индустрии самого Ирана, не затрагивая Китай.
США ранее уже неоднократно вводили санкции против китайских компаний за их связи с Ираном. Однако эти меры всегда носили точечный характер и касались продукции ВПК. Так, в июне 2023 года американский Минфин ввел ограничения против шести китайских компаний, которые «способствовали закупке (Ираном.— “Ъ”) чувствительных и критически важных деталей для разработки иранских баллистических ракет».
В феврале этого года под санкции за торговлю с Ираном попали две китайские компании. Если же Джо Байден решится на вторичные санкции против Китая, то это крайне негативно отразится на отношениях Вашингтона и Пекина — и без того непростых. В связи с этим Белому дому придется балансировать с вторичными санкциями так, чтобы одновременно наказать Иран, но при этом не разозлить Китай.
Между тем администрация Байдена разрабатывает свои экономические меры против Тегерана в противовес республиканцам. Министр финансов США Джанет Йеллен планирует убедить глав минфинов, которые на этой неделе приедут в Вашингтон на сессию МВФ, расширить санкции против Ирана и скоординировать санкционные меры с американцами.
Об этом пишет портал Axios, который получил текст речи Джанет Йеллен. Издание не уточняет, о каких санкциях глава американского Минфина планирует объявить на встрече МВФ.
Между тем Израиль пока не готов удовлетвориться одними только санкциями. Тем не менее глава МИДа Исраэль Кац 16 апреля призвал ввести санкции против ракетной программы Ирана и признать Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией.