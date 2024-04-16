Лукашенко разрешил отдавать «толковым» частникам в аренду колхозы

Выступая перед собравшимися на совещании, посвященном развитию села, глава государства отметил, что в свое время вопрос фермерства был не очень актуален для страны. Он пояснил, что тогда прежде всего нужно было спасти сельское хозяйства, а «не порезать землю и раздать по кускам». Однако сейчас, подчеркнул Лукашенко, времена уже другие.