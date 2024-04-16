Лукашенко разрешил отдавать «толковым» частникам в аренду колхозы

МИНСК, 16 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что изъявившим желание состоятельным частникам можно отдавать «колхозы целиком».
Выступая перед собравшимися на совещании, посвященном развитию села, глава государства отметил, что в свое время вопрос фермерства был не очень актуален для страны. Он пояснил, что тогда прежде всего нужно было спасти сельское хозяйства, а «не порезать землю и раздать по кускам». Однако сейчас, подчеркнул Лукашенко, времена уже другие.
«Если к вам частник состоятельный обратился и хочет в Витебской области или Могилевской взять колхозы какие-то или колхоз целиком, — отдайте», — цитирует президента его пресс-служба.
По словам белорусского лидера, сегодня частник себя зарекомендовал.
«И если есть толковые частники, которые готовы работать, попробуйте. Пускай два-три года поработают в аренде», — продолжил он.
В данной связи президент напомнил об отданных частникам двух хозяйствах на Витебщине.
«Я одним глазом наблюдаю: вроде старается, хочет что-то сделать, деньги где-то на стороне зарабатывает и вкладывает туда. Таким фермерам дорога», — сказал Лукашенко.