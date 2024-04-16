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Боррель заявил, что Запад не может оказывать помощь Украине, как Израилю

БРЮССЕЛЬ, 16 апр — РИА Новости. Запад не может оказывать Украине такую же помощь в защите от дронов, как Израилю, из-за различиях в условиях, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам видеоконференции глав МИД стран ЕС.

Источник: Reuters

«Иранские атаки против Израиля проходили над базами Франции, США, Британии и Иордании. Поэтому эти страны отреагировали в рамках самообороны. <…> Но на Украине нет этих баз. <…> Поэтому мы не можем оказывать такую же помощь: обстоятельства совершенно другие», — сказал он.

Боррель напомнил, что Израиль много лет создавал так называемый железный купол, защищающий его от внешних атак, потратив на это огромные средства.

«Даже если бы у нас были средства, мы бы не смогли построить такой купол для Украины за сутки», — добавил дипломат.

При этом он признал, что «на месте Владимира Зеленского также требовал бы помощи».

Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

ЕС