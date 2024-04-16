Боррель заявил, что Запад не может оказывать помощь Украине, как Израилю

«Иранские атаки против Израиля проходили над базами Франции, США, Британии и Иордании. Поэтому эти страны отреагировали в рамках самообороны. <…> Но на Украине нет этих баз. <…> Поэтому мы не можем оказывать такую же помощь: обстоятельства совершенно другие», — сказал он.