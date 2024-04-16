Reuters: США предоставили британскому суду гарантии, необходимые для экстрадиции Ассанжа

26 марта в ходе слушаний лондонский суд постановил, что 52-летний австралиец не будет немедленно экстрадирован в США, а его юристы могут получить возможность вновь оспорить решение о его выдаче. Суд признал основанием для апелляции аргумент защиты о том, что, будучи гражданином Австралии, Ассанж может быть лишен права апеллировать к первой поправке к американской конституции, гарантирующей свободу слова. Защита австралийца настаивает на том, что он выполнял журналистскую работу, публикуя попавшие в его распоряжение секретные документы, содержание которых, по его мнению, представляло огромный интерес для общества.