Reuters: США предоставили британскому суду гарантии, необходимые для экстрадиции Ассанжа

ЛОНДОН, 16 апреля. /ТАСС/. Власти США передали Высокому суду Англии и Уэльса документы, содержащие гарантии соблюдения прав основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, необходимые для его выдачи американскому правосудию. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на попавшую в его распоряжение копию документов.
В них говорится, что американская сторона «не будет требовать смертного приговора и приводить его в исполнение». Адвокаты австралийца ранее указывали на то, что в США против их клиента могут быть выдвинуты дополнительные обвинения по статьям, предусматривающим смертную казнь в качестве наказания. Кроме того, в документах говорится, что Ассанж сможет «предпринять попытку» апеллировать к первой поправке американской конституции, гарантирующей свободу слова.
Жена Ассанжа Стелла в X (ранее Twitter) заявила, что это «лукавые слова», которые не опровергают предыдущие заявления американской стороны о том, что, будучи гражданином Австралии, Ассанж не сможет воспользоваться первой поправкой, выстраивая свою защиту в американском суде.
«Эта дипломатическая нота никак не поможет успокоить нашу семью, которая испытывает чудовищную тревогу по поводу будущего человека, который ждет, что ему придется провести остаток дней в одиночном заключении в американской тюрьме за удостоенную наград журналистскую работу, — написала Стелла Ассанж. — Администрация [президента США Джо] Байдена должна прекратить опасное [для здоровья Ассанжа] судебное преследование, пока не стало слишком поздно».
В ходе предстоящего в ближайшем будущем судебного слушания суд должен будет решить, являются ли гарантии американской стороны достаточными. От этого будет зависеть, получит ли Ассанж шанс вновь оспорить решение суда о его экстрадиции. Как считают британские эксперты, в ходе вероятной апелляции будет рассматриваться исключительно вопрос о наличии у него права защищать себя, призывая к соблюдению первой поправки.
Дело Ассанжа
26 марта в ходе слушаний лондонский суд постановил, что 52-летний австралиец не будет немедленно экстрадирован в США, а его юристы могут получить возможность вновь оспорить решение о его выдаче. Суд признал основанием для апелляции аргумент защиты о том, что, будучи гражданином Австралии, Ассанж может быть лишен права апеллировать к первой поправке к американской конституции, гарантирующей свободу слова. Защита австралийца настаивает на том, что он выполнял журналистскую работу, публикуя попавшие в его распоряжение секретные документы, содержание которых, по его мнению, представляло огромный интерес для общества.
Ассанжу в Соединенных Штатах инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит 175 лет тюремного заключения.