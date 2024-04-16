Захарова: СБ ООН должен приложить усилия для недопущения эскалации на Ближнем Востоке

Захарова отметила, что нынешний коллапс на Ближнем Востоке является следствием очередной провалившейся авантюры Вашингтона. Дипломат подчеркнула, что США давно продвигали «уникальные заявления» о том, что есть якобы необязательные для исполнения резолюции СБ ООН. «Они сделали все, чтобы изолировать эту ситуацию и изолировать сам Израиль от возможности опираться на международное право только ради собственных американских амбиций. На кон было поставлено очень многое, — отметила она. — К чему все привело? К такому коллапсу, которого регион еще не переживал в новейшей истории. Мне кажется, это очередная авантюра Соединенных Штатов Америки, которая провалилась».