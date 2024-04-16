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Захарова: СБ ООН должен приложить усилия для недопущения эскалации на Ближнем Востоке

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Дальнейшая эскалация обстановки на Ближнем Востоке недопустима, работа Совета Безопасности ООН должна быть направлена на предотвращение обострения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«Мы действительно исходим из того, что ситуацию ни в коем случае нельзя провоцировать для дальнейшей эскалации. И нужно сделать все, чтобы Совет Безопасности ООН начал работать», — отметила дипломат в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

По ее словам, работа СБ ООН в настоящий момент затруднена из-за позиции некоторых стран, которые «не дают возможности использовать его ресурсную базу».

Захарова отметила, что нынешний коллапс на Ближнем Востоке является следствием очередной провалившейся авантюры Вашингтона. Дипломат подчеркнула, что США давно продвигали «уникальные заявления» о том, что есть якобы необязательные для исполнения резолюции СБ ООН. «Они сделали все, чтобы изолировать эту ситуацию и изолировать сам Израиль от возможности опираться на международное право только ради собственных американских амбиций. На кон было поставлено очень многое, — отметила она. — К чему все привело? К такому коллапсу, которого регион еще не переживал в новейшей истории. Мне кажется, это очередная авантюра Соединенных Штатов Америки, которая провалилась».