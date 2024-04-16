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Венесуэла закрывает посольство и консульства в Эквадоре

По словам президента Венесуэлы Николаса Мадуро, его страна «поддерживает предложение Мексики исключить Эквадор из Организации Объединенных Наций».

Источник: AP 2023

КАРАКАС, 16 апреля. /ТАСС/. Венесуэла решительно осуждает нападение на посольство Мексики в Кито, в связи с чем закрывает свое посольство и консульства в Эквадоре. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро на онлайн-саммите Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна, который транслировался в X (ранее Twitter).

«Нет сомнения, что действия президента [Эквадора] Даниэля Нобоа [с целью] атаковать территорию Мексики, ее посольства, избить дипломатов, схватить, связать и пытать бывшего вице-президента [Эквадора] Хорхе Гласа были актом вандализма, который сегодня единогласно осуждает весь мир», — сказал Мадуро.

По его мнению, заявления Нобоа о том, что он не признает неприкосновенность территории посольств, представляет угрозу для всех стран, которые имеют посольства в Эквадоре. В связи с этим Мадуро сообщил, что «закрывает посольство Венесуэлы в Эквадоре и консульства в Кито и Гуаякиле».

«Венесуэла полностью поддерживает предложение Мексики исключить Эквадор из Организации Объединенных Наций до тех пор, пока не будут принесены извинения международному сообществу, пока экс-вице-президент Хорхе Глас не будет возвращен в посольство Мексики и пока не будет признано предоставление ему политического убежища», — добавил Мадуро.