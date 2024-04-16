Венесуэла закрывает посольство и консульства в Эквадоре

По его мнению, заявления Нобоа о том, что он не признает неприкосновенность территории посольств, представляет угрозу для всех стран, которые имеют посольства в Эквадоре. В связи с этим Мадуро сообщил, что «закрывает посольство Венесуэлы в Эквадоре и консульства в Кито и Гуаякиле».