Венесуэла закрывает посольство и консульства в Эквадоре

КАРАКАС, 16 апреля. /ТАСС/. Венесуэла решительно осуждает нападение на посольство Мексики в Кито, в связи с чем закрывает свое посольство и консульства в Эквадоре. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро на онлайн-саммите Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна, который транслировался в X (ранее Twitter).
«Нет сомнения, что действия президента [Эквадора] Даниэля Нобоа [с целью] атаковать территорию Мексики, ее посольства, избить дипломатов, схватить, связать и пытать бывшего вице-президента [Эквадора] Хорхе Гласа были актом вандализма, который сегодня единогласно осуждает весь мир», — сказал Мадуро.
По его мнению, заявления Нобоа о том, что он не признает неприкосновенность территории посольств, представляет угрозу для всех стран, которые имеют посольства в Эквадоре. В связи с этим Мадуро сообщил, что «закрывает посольство Венесуэлы в Эквадоре и консульства в Кито и Гуаякиле».
«Венесуэла полностью поддерживает предложение Мексики исключить Эквадор из Организации Объединенных Наций до тех пор, пока не будут принесены извинения международному сообществу, пока экс-вице-президент Хорхе Глас не будет возвращен в посольство Мексики и пока не будет признано предоставление ему политического убежища», — добавил Мадуро.