Чешский премьер считает возможным в течение года поставить 1 млн снарядов Украине

«Было время, когда Америка [чувствовала] себя уставшей от роли ведущей [мировой] державы. [Это было время], когда Америка занималась прежде всего своими проблемами. Последствия этого были трагическими для всех, — сказал Фиала. — Без Америки мы не сможем противостоять нынешним кризисам и кризисам, с которым [можем] столкнуться в будущем».