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Маск назвал безумием число нелегальных мигрантов в США

Бизнесмен отметил, что количество нелегалов, проникнувшее в страну за последние три года превышает население в 36 штатах.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 16 апреля. /ТАСС/. Илон Маск счел безумием миграционную политику властей США, которая за последние три года позволила проникнуть на территорию страны более 7 млн незаконных мигрантов.

«Будучи сам иммигрантом, я очень положительно отношусь к легальной иммиграции, но впускать на территорию Соединенных Штатов миллионы непроверенных людей — это безумие», — прокомментировал он в X (ранее Twitter) пост американской журналистки Эшли Сент-Клер, которая сообщила, что более тысячи нелегальных мигрантов в Нью-Йорке вышли во вторник на протест к зданию городской ратуши. Митингующие недовольны тем, что их отправляют во временные приюты, и требуют вместо этого предоставления постоянного жилья, а также разрешения на работу, пишет газета New York Post.

Маск отметил, что указанное журналисткой число нелегальных мигрантов, проникнувших на территорию США за последние три года, — 7,2 млн — превышает население в 36 американских штатах.

В марте Маск выразил мнение, что администрация президента США Джо Байдена ничего не делает, чтобы предотвратить преступления нелегальных мигрантов в стране. Маск также утверждал, что Соединенным Штатам наступит конец, если Вашингтон не изменит миграционную политику.