Маск назвал безумием число нелегальных мигрантов в США

«Будучи сам иммигрантом, я очень положительно отношусь к легальной иммиграции, но впускать на территорию Соединенных Штатов миллионы непроверенных людей — это безумие», — прокомментировал он в X (ранее Twitter) пост американской журналистки Эшли Сент-Клер, которая сообщила, что более тысячи нелегальных мигрантов в Нью-Йорке вышли во вторник на протест к зданию городской ратуши. Митингующие недовольны тем, что их отправляют во временные приюты, и требуют вместо этого предоставления постоянного жилья, а также разрешения на работу, пишет газета New York Post.