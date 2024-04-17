NBC: переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС почти заморожены

НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля. /ТАСС/. Переговоры о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС «почти заморожены» после атаки еврейского государства на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на арабского дипломата.
По его словам, переговоры зашли в тупик, так как напряженность в отношениях с Ираном заняла центральное место в израильской политике.
Вечером 13 апреля Иран запустил беспилотники и ракеты в сторону Израиля, назвав это ответом на «многочисленные преступления», в том числе приписываемую Израилю атаку на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске. Иранские государственные СМИ заявили, что целями ударов по Израилю были военные объекты. В Армии обороны Израиля указали, что перехватили 99% из порядка 350 летевших в сторону еврейского государства иранских снарядов, незначительный ущерб причинен авиабазе Неватим.