NBC: переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС почти заморожены

Вечером 13 апреля Иран запустил беспилотники и ракеты в сторону Израиля, назвав это ответом на «многочисленные преступления», в том числе приписываемую Израилю атаку на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске. Иранские государственные СМИ заявили, что целями ударов по Израилю были военные объекты. В Армии обороны Израиля указали, что перехватили 99% из порядка 350 летевших в сторону еврейского государства иранских снарядов, незначительный ущерб причинен авиабазе Неватим.