Муниципальная реформа идет к финишу: в Приморье ликвидируют Михайловский район

В Приморье продолжается муниципальная реформа, согласно которой районы преобразуются в округа путем ликвидации всех низовых структур — местных администраций и мункомов. На очереди Михайловский район, где поселковые мэрии уже выразили свое согласие на объединение, сообщает ИА PrimaMedia. Депутаты ЗС ПК примут решение на апрельском заседании.
На этой неделе в ЗС ПК был внесен законопроект «О Михайловском муниципальном округе». Документ предполагает реорганизацию Михайловского района Приморья в новую административную единицу — муниципальный округ. Вместо поселковых администраций и муниципальных комитетов на территории возникнет одна окружная администрация и одна Дума.
Инициатива прошла процедуру публичных слушаний во всех муниципалитетах, каждый из которых выразил согласие на преобразование. Принятие законопроекта приведет к дополнительным бюджетным тратам — организация выборов депутатов новой окружной Думы потребует 8 млн рублей.
Муниципальная реформа, запущенная губернатором Олегом Кожемяко в 2019 году, уже коснулась 17 муниципальных образований. Из 22 районов края за пять лет осталось всего пять. Если же сбросить со счетов Михайловский район, как уже практически преобразованный, то и вовсе четыре — Надеждинский, Спасский, Дальнереченский и Кировский.
Не везде реформа шла гладко. Так, например, до сих пор не удалось ликвидировать Надеждинский район, хотя власти планируют осуществить там административное обнуление как минимум с января 2022 года. В феврале 2023 году на фоне известий о возможной реорганизации семь депутатов Новонежинского мункома объявили о сложении полномочий, объяснив это протестом против местной администрации.
Дума Надеждинского района весьма разнородна по партийному составу и часто сопротивляется спущенным с уровня региона решениям. Самый громкий эпизод противостояния касался объединения части Надеждинского района с Владивостоком. Предполагалось, что самые крупные села района объединятся в шестой административный районо дальневосточной столицы. Жители района в массе своей выразили протест. Заседание местной Думы, где решался этот вопрос, прошло с небывалым и невиданным аншлагом — люди, которые не поместились в зале заседаний, оккупировали лестницы и коридоры, а также стояли у входа. Депутаты тогда единогласно отвергли идею объединения. При этом мэр Владивостока Константин Шестаков позже объяснил, почему от слияния оба муниципалитета выиграют, а Москва, со стороны которой и продвигается инициатива, уже в этом году подтвердила планы на объединение Надеждинского района с Владивостоком.
Спасский район также далек от компромиссов. Последние политические скандалы поступают именно оттуда. Речь идет о конфликте между местными Думой и администрацией, который разгорелся осенью прошлого года. Два органа МСУ по-разному видели роли друг друга и воздвигли спор, кто из них главней. Недовольство части депутатов касалось кандидатуры главы района, спущенной сверху, и его нежеланием налаживать контакты. Дума района также разнородна по составу. Ее возглавляет представитель «Партии дела».
Добавим, что муниципальная реформа в регионах проходит практически на безальтернативной основе, испытывая влияние федерального тренда. В Госдуме готовится новый проект закона о МСУ, согласно которому поселковые администрации и мункомы исчезают в России, как класс. Законопроект может быть принят уже в осеннюю сессию. Предполагается, что переход к одноуровневой системе МСУ с ликвидацией низовой прослойки состоится до 2028 года.