Муниципальная реформа идет к финишу: в Приморье ликвидируют Михайловский район

Дума Надеждинского района весьма разнородна по партийному составу и часто сопротивляется спущенным с уровня региона решениям. Самый громкий эпизод противостояния касался объединения части Надеждинского района с Владивостоком. Предполагалось, что самые крупные села района объединятся в шестой административный районо дальневосточной столицы. Жители района в массе своей выразили протест. Заседание местной Думы, где решался этот вопрос, прошло с небывалым и невиданным аншлагом — люди, которые не поместились в зале заседаний, оккупировали лестницы и коридоры, а также стояли у входа. Депутаты тогда единогласно отвергли идею объединения. При этом мэр Владивостока Константин Шестаков позже объяснил, почему от слияния оба муниципалитета выиграют, а Москва, со стороны которой и продвигается инициатива, уже в этом году подтвердила планы на объединение Надеждинского района с Владивостоком.