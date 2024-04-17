МО КНР: коренные интересы Китая по тайваньскому вопросу не должны ущемляться

С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это одна из провинций КНР. Признавая на словах политику «одного Китая», США продолжают поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляют острову вооружения.