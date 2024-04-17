МО КНР: коренные интересы Китая по тайваньскому вопросу не должны ущемляться

«Тайваньский вопрос является основным среди коренных интересов Китая, коренные интересы Китая не должны ущемляться», — сказал Дун Цзюнь.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887−1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае.
С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это одна из провинций КНР. Признавая на словах политику «одного Китая», США продолжают поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляют острову вооружения.