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МО КНР: коренные интересы Китая по тайваньскому вопросу не должны ущемляться

ПЕКИН, 17 апреля. /ТАСС/. Тайваньский вопрос является одним из основополагающих для Китая, коренные интересы КНР не должны ущемляться. Об этом заявил глава китайского Минобороны Дун Цзюнь в ходе разговора с шефом Пентагона Ллойдом Остином.

Источник: Reuters

«Тайваньский вопрос является основным среди коренных интересов Китая, коренные интересы Китая не должны ущемляться», — сказал Дун Цзюнь.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887−1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае.

С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это одна из провинций КНР. Признавая на словах политику «одного Китая», США продолжают поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляют острову вооружения.