Франция отозвала посла в Азербайджане

Как утверждается в сообщении, причиной данного решения стали «продолжающиеся в последние месяцы действия Азербайджана, наносящие ущерб двусторонним отношениям между Парижем и Баку».
Ранее Министерство иностранных дел России вызвало французского посла в Москве Пьера Леви из-за слов главы МИД Франции Стефана Сежурне о нежелании Парижа вести переговоры с РФ. Российское внешнеполитическое ведомство расценило высказывания Сежурне «как сознательное и продуманное действие французской стороны, направленное на подрыв самой возможности любого диалога между двумя странами».