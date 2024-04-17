Лукашенко: открытый диалог и взаимовыгодное сотрудничество между Минском и Дамаском будут углубляться

«Продолжительное время жители вашего государства мужественно противостоят несправедливому внешнему давлению и угрозе распространения терроризма в стране и во всем регионе Ближнего Востока, — отметил глава государства. — Искренне уверен, что сирийцам под силу преодолеть существующие трудности и выйти на путь возрождения республики. А мы в свою очередь продолжим поддерживать братскую Сирию для достижения мира, стабильности и расцвета».