Губернатор Омской области Хоценко встретился с главой Минэкономразвития Решетниковым

На встрече обсуждались вопросы развития экономики и международного сотрудничества Омской области. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, особое внимание было уделено особой экономической зоне «Авангард». А также созданию благоприятных условий для инвесторов и запуска новых производств.
«Предложил сформировать механизм, который поддерживал бы новые инвестиционные проекты. Об этом говорил в послании Федеральному Собранию Российской Федерации Владимир Владимирович Путин», — сообщил Виталий Хоценко.
Кроме того на встрече был поднят вопрос разработки программы социально-экономического развития Омской области. Виталий Хоценко считает, что региону нужна своя инфраструктура. Она необходима для динамичного развития промышленности, комплекса агропрома, особой экономической зоны и промпарков. Глава региона также отметил, что по этому поводу уже есть предложения, которые включат в программу.
Ранее мы писали, что омский завод масел и смазочно-охлаждающих жидкостей собирается оборудовать в особой экономической зоне «Авангард» производство технического средства, подходящего для всех видов резки металла.
Также в особой экономической зоне в Омске планируют создать центр производства малотоннажной химии.