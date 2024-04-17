Губернатор Омской области Хоценко встретился с главой Минэкономразвития Решетниковым

Кроме того на встрече был поднят вопрос разработки программы социально-экономического развития Омской области. Виталий Хоценко считает, что региону нужна своя инфраструктура. Она необходима для динамичного развития промышленности, комплекса агропрома, особой экономической зоны и промпарков. Глава региона также отметил, что по этому поводу уже есть предложения, которые включат в программу.