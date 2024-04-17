В Хабаровском крае изменят Избирательный кодекс

Как сообщили в региональном Избиркоме, соответствующий законопроект рассмотрен на заседании комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Законодательной Думы Хабаровского края. Предполагается изменение порядка формирования участковых избирательных комиссий на избирательных участках, созданных в вахтовых поселках. Их будут формировать не территориальной избирательной комиссией, а руководителями или иными должностными лицами организации из числа работников, которые работают вахтовым методом.