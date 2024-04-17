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В Хабаровском крае изменят Избирательный кодекс

Поправки планируют внести в Избирательный кодекс Хабаровского края.

Источник: МК.RU Хабаровск

Как сообщили в региональном Избиркоме, соответствующий законопроект рассмотрен на заседании комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Законодательной Думы Хабаровского края. Предполагается изменение порядка формирования участковых избирательных комиссий на избирательных участках, созданных в вахтовых поселках. Их будут формировать не территориальной избирательной комиссией, а руководителями или иными должностными лицами организации из числа работников, которые работают вахтовым методом.

Корректировки коснутся уточнения сроков формирования избирательных участков в воинских частях, которые базируются в обособленных и удаленных от населенных пунктов местностях. Думе рекомендовано принять законопроект на ближайшем заседании.

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