Иркутский авиазавод идет единой командой на выборы депутатов думы города Иркутска

— Считаю для себя первоочередными задачами решение вопросов благоустройства и организации жизни наших горожан. В том числе это и строительство дополнительных сетей, потому что сегодня есть большая потребность в подведении водопроводов для организации питьевого водоснабжения и пожаротушения. II Иркутск благоустроен, но еще много задач по дворовым территориям. Требуется благоустройство, асфальтирование, потому что эти общественные пространства, как и жилой фонд, создавались еще во времена СССР. Надо приводить их в порядок, делать общественные пространства для отдыха и досуга жителей, — сказал Павел Кудеев.