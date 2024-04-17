Иркутский авиазавод идет единой командой на выборы депутатов думы города Иркутска

О своем намерении баллотироваться в городскую думу от «Единой России» завили Алексей Савельев — действующий депутат Иркутской городской думы по округу № 7, руководитель фракции «Единая Россия», главный энергетик авиазавода, Артур Бектемиров — главный строитель авиазавода (округ № 8) и Павел Кудеев — директор дочернего предприятия «Сетевая компания “Иркут” (округ № 9).
Как отмечает Алексей Савельев, в случае победы на выборах такая команда сможет комплексно и на высоком профессиональном уровне решать самые сложные задачи социального и инфраструктурного развития II Иркутска.
— Традиционно II Иркутск все, включая местных жителей, ассоциируют с Иркутским авиационным заводом. Обычно интересы жителей II Иркутска в думе города представляла команда нашего завода, кроме последнего созыва, где я был один. Но чем больше человек отстаивают интересы жителей, тем эффективнее это получается, — отметил Алексей Савельев.
— Сейчас формируется программа комплексного развития Иркутска, куда входят дорожное развитие, инженерные коммуникации, социальная инфраструктура, — отметил Алексей Савельев.
Несмотря на то, что Артур Бектемиров и Павел Кудеев пока не имеют опыта депутатской деятельности, они досконально знают ситуацию Иркутск-II и непосредственно решают многие вопросы территории.
Артур Бектемиров ведет все стройки авиазавода, в том числе и реконструкцию ДК, социальных объектов, которые находятся на балансе завода.
— Есть знания и силы для того, чтобы развивать II Иркутск, где живут работники нашего завода и их семьи. Перед нами стоит амбициозная задача по увеличению штата сотрудников ещё на 3 тысячи человек, а для этого нам необходимо создать комфортные условия для проживания и развитую инфраструктуру, — говорит Артур Бектемиров.
Павел Кудеев и возглавляемое им предприятие принимают самое активное участие в решении вопросов водоснабжения Иркутск-II: сейчас ведется проектирование сетей для частного сектора по улицам Полтавской, Лазо и Почтамтской. И в 2025−26 годах совместно с управляющей компанией начнется реализация проекта по прокладке сетей водоснабжения. Эти мероприятия являются продолжением планомерно работы возглавляемого Павлом Владимировичем предприятия по обеспечению жителей частного сектора водой питьевого качества. Ранее работы по прокладке сетей питьевого водопровода были выполнены по улицам Ульяны Громовой, Зои Космодемьянской, Флотской, Гайдара, Красина. Все эти улицы входят в 9-й избирательный округ.
— Считаю для себя первоочередными задачами решение вопросов благоустройства и организации жизни наших горожан. В том числе это и строительство дополнительных сетей, потому что сегодня есть большая потребность в подведении водопроводов для организации питьевого водоснабжения и пожаротушения. II Иркутск благоустроен, но еще много задач по дворовым территориям. Требуется благоустройство, асфальтирование, потому что эти общественные пространства, как и жилой фонд, создавались еще во времена СССР. Надо приводить их в порядок, делать общественные пространства для отдыха и досуга жителей, — сказал Павел Кудеев.
Напомним, выборы депутатов думы города Иркутска состоятся в единый день голосования в сентябре 2024 года. «Единая Россия» выдвинет кандидатов по итогам предварительного голосования, которое состоятся в электронной форме по 1 модели (проголосовать сможет любой гражданин РФ, являющийся официально зарегистрированным избирателем) в последнюю полную неделю мая.