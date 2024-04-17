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Лукашенко сказал отдавать толковым частникам колхозы в аренду

Лукашенко заявил, что толковым частникам можно отдавать колхозы в аренду на два-три года.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания 16 апреля, которое было посвящено развитию села и повышении эффективности аграрной отрасли, сказать отдавать толковым частникам колхозы в аренду, информирует пресс-служба президента.

Глава государства на совещании затронул тему развития фермерства в Беларуси. Он напомнил, что ранее данный вопрос являлся не очень актуальным для страны, уточнив, что тогда, прежде всего, нужно было спасти сельское хозяйство, «а не порезать землю и раздать по кускам». Однако сейчас временя уже другие.

— Если к вам частник состоятельный обратился и хочет в Витебской области или Могилевской взять колхозы какие-то или колхоз целиком.

Лукашенко отметил, что сейчас крестьяне не должны обижаться, добавив, что 25 лет назад данный фактор был и он учитывался.

— Если бы мы начали все это раздавать, у нас бы была аграрная революция.

Президент Беларуси подчеркнул, что сегодня частник себя зарекомендовал, добавив:

— И если есть толковые частники, которые готовы работать, попробуйте. Пускай два-три года поработают в аренде, как мы в Витебской области сделали — два хозяйства отдали.

Он отметил, что наблюдает за частником, который старается, хочет что-то сделать, зарабатывает на стороне день и вкладывает в хозяйство. Лукашенко акцентировал внимание на том, что именно таким фермерам дорога.

Лукашенко Александр
экономика
сельское хозяйство