Лукашенко сказал отдавать толковым частникам колхозы в аренду

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания 16 апреля, которое было посвящено развитию села и повышении эффективности аграрной отрасли, сказать отдавать толковым частникам колхозы в аренду, информирует пресс-служба президента.
Глава государства на совещании затронул тему развития фермерства в Беларуси. Он напомнил, что ранее данный вопрос являлся не очень актуальным для страны, уточнив, что тогда, прежде всего, нужно было спасти сельское хозяйство, «а не порезать землю и раздать по кускам». Однако сейчас временя уже другие.
— Если к вам частник состоятельный обратился и хочет в Витебской области или Могилевской взять колхозы какие-то или колхоз целиком.
Лукашенко отметил, что сейчас крестьяне не должны обижаться, добавив, что 25 лет назад данный фактор был и он учитывался.
— Если бы мы начали все это раздавать, у нас бы была аграрная революция.
Президент Беларуси подчеркнул, что сегодня частник себя зарекомендовал, добавив:
— И если есть толковые частники, которые готовы работать, попробуйте. Пускай два-три года поработают в аренде, как мы в Витебской области сделали — два хозяйства отдали.
Он отметил, что наблюдает за частником, который старается, хочет что-то сделать, зарабатывает на стороне день и вкладывает в хозяйство. Лукашенко акцентировал внимание на том, что именно таким фермерам дорога.