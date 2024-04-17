Лукашенко сказал отдавать толковым частникам колхозы в аренду

Глава государства на совещании затронул тему развития фермерства в Беларуси. Он напомнил, что ранее данный вопрос являлся не очень актуальным для страны, уточнив, что тогда, прежде всего, нужно было спасти сельское хозяйство, «а не порезать землю и раздать по кускам». Однако сейчас временя уже другие.