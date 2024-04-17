Игорь Кобзев объявил три главных направления работы в Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поучаствовал в 10 сессии Законодательного собрания, в ходе которой выступил с главными направлениями работы для исполнительной и законодательной ветвей власти. Все они будут направлены на улучшение условий жизни жителей Приангарья.
— Считаю, что приоритетные направления для работы — это снижение уровня бедности, повышение заработной платы учителей, врачей и других работников бюджетной сферы и поддержка участников СВО и членов их семей. Именно на это нужно направить законодательные инициативы. Возможности бюджета не позволяют нам решить все задачи одновременно, поэтому сейчас нужно сосредоточиться на поддержке участников СВО, обеспечение жильем детей сирот и работы в подшефном городе Кировск, — отметил Игорь Кобзев.
Заксобрание области проводит 10 сессию с 17 по 18 апреля. Помимо озвученных задач обсудят и другие вопросы, в том числе изменения в стратегию социально-экономического развития и инициативные проекты муниципальных образований. Во второй день заседания губернатор выступит с посланием о положении дел в Иркутской области.