Игорь Кобзев объявил три главных направления работы в Иркутской области

— Считаю, что приоритетные направления для работы — это снижение уровня бедности, повышение заработной платы учителей, врачей и других работников бюджетной сферы и поддержка участников СВО и членов их семей. Именно на это нужно направить законодательные инициативы. Возможности бюджета не позволяют нам решить все задачи одновременно, поэтому сейчас нужно сосредоточиться на поддержке участников СВО, обеспечение жильем детей сирот и работы в подшефном городе Кировск, — отметил Игорь Кобзев.