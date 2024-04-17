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В Казахстане хотят декриминализировать некоторые экономические правонарушения

Депутаты Мажилиса взяли в работу проект закона по вопросам дальнейшей декриминализации экономических правонарушений и противодействия легализации, отмывания доходов, полученных незаконным путем, и финансирования терроризма, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По словам депутата Снежанны Имашевой, данный законопроект был разработан во исполнение поручений главы государства.

«В проектах предусмотрен механизм, определяющий пределы норм освобождения экономических правонарушений от преступного характера и привлечение предпринимателей к уголовной ответственности по преступлениям, связанным с налогами. Предусмотрена декриминализация ряда норм УК РК. Комитет готов взять законопроект в работу».

сообщила Имашева.

Также депутаты взяли в работу поправки в сопутствующий проект закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Казахстана об административных правонарушениях».

1 марта 2024 года заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов в Мажилисе подробно рассказал, какие именно экономические правонарушения предлагается декриминализировать.

экономика