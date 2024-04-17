В Казахстане хотят декриминализировать некоторые экономические правонарушения

«В проектах предусмотрен механизм, определяющий пределы норм освобождения экономических правонарушений от преступного характера и привлечение предпринимателей к уголовной ответственности по преступлениям, связанным с налогами. Предусмотрена декриминализация ряда норм УК РК. Комитет готов взять законопроект в работу».