В Казахстане хотят декриминализировать некоторые экономические правонарушения

По словам депутата Снежанны Имашевой, данный законопроект был разработан во исполнение поручений главы государства.
«В проектах предусмотрен механизм, определяющий пределы норм освобождения экономических правонарушений от преступного характера и привлечение предпринимателей к уголовной ответственности по преступлениям, связанным с налогами. Предусмотрена декриминализация ряда норм УК РК. Комитет готов взять законопроект в работу».
Также депутаты взяли в работу поправки в сопутствующий проект закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Казахстана об административных правонарушениях».
1 марта 2024 года заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов в Мажилисе подробно рассказал, какие именно экономические правонарушения предлагается декриминализировать.