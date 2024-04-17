Экс-омбудсмен Прикамья устроился в музей политических репрессий

Музей-заповедник «Пермь-36» расположен на территории бывшей исправительно-трудовой колонии ВС 389/36 в деревне Кучино Чусовского городского округа. Колония начинает свою историю еще в сталинские времена. В 1946 году здесь были построены деревянные бараки для заключенных колонии № 6 Молотовского управления исправительно-трудовых лагерей и колоний НКВД. В 1970—1980-х годах лагерь принимал политических заключенных и был закрыт в 1988 году. Музей «Пермь-36» открылся для посетителей в 1996 году.