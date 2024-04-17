В СБ ООН внесли проект резолюции с рекомендацией о принятии Палестины

ООН, 17 апреля. /ТАСС/. В Совет Безопасности (СБ) ООН внесен проект резолюции с рекомендацией о принятии Палестины в международную организацию. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.
«Арабские друзья не подкачали. В СБ ООН внесен краткий проект резолюции, рекомендующий Генассамблее ООН принять Палестину в качестве полноправного члена», — написал он в своем Telegram-канале. Полянский пояснил, что голосование по резолюции запрошено на 15:00 (22:00 мск) 18 апреля.
«Перед этим, утром, пройдут ежеквартальные министерские дебаты по Ближнему Востоку, следующие такие выпадают на наше председательство в июле», — добавил первый заместитель постпреда РФ в ООН.
Ранее постпред Мальты при ООН Ванесса Фрезьер, чья страна в апреле выполняет функции председателя СБ, сообщила, что участники закрытого заседания комитета Совета Безопасности ООН по приему новых членов не достигли соглашения о вступлении Палестины в международную организацию. Как отметил тогда Полянский, несмотря на решение комитета, любой член СБ может представить проект «резолюции с положительной рекомендацией о членстве».
Сейчас Палестина имеет в ООН статус постоянного наблюдателя. В 2011 году палестинские власти уже подавали заявку на полноправное членство во всемирной организации, однако позднее Палестина решила на некоторое время остаться в качестве постоянного наблюдателя. В апреле она направила в Совбез письмо с просьбой возобновить рассмотрение заявки на вступление в ООН в качестве полноправного члена.
Процесс приема страны в члены ООН, как указывается на сайте всемирной организации, производится решением Генеральной Ассамблеи по рекомендации СБ. Для получения рекомендации за заявку страны должны проголосовать 9 из 15 членов Совбеза при условии, что никто из постоянных членов органа (Великобритания, Китай, Россия, США и Франция) не проголосовал против. После этого вопрос выносится на рассмотрение Генассамблеи, где заявка должна набрать две трети голосов.