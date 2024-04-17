Какие главные итоги визита Токаева в Армению

Глава государства провел встречу с Президентом Армении Ваагном Хачатуряном, премьер-министром Николом Пашиняном и Председателем Национального собрания Республики Армения Аленом Симоняном.
Визит затронул многовекторные точки сотрудничества между государствами, лидеры обсудили перспективы и выразили готовность развития отношений. Поднимались вопросы в таких сферах как:
• Торгово-экономический сектор
Казахстан поставляет в Армению широкий ассортимент товаров, который включает в себя древесину, необработанный алюминий, пластмассу, алкогольные и безалкогольные напитки, изделия из черных металлов, муку, сахар и кондитерские изделия. Оборот за 2023 год составил более 33 миллионов долларов.
Из Армении мы получаем этиловый спирт, медикаменты, холодильники, воду и безалкогольные напитки, косметические и гигиенические средства, трансформаторы электрические, ферросплавы, насосы, краски, лаки и растворы. Оборот за 2023 год превысил 19 миллионов долларов.
В начале апреля пресс служба Акорды сообщила, что товарооборот между Казахстаном и Арменией по итогам прошедшего года увеличился на почти в четверть: с 43,1 до 53,1 миллионов долларов. Экспорт увеличился на 18,9%, импорт — на 31%.
На сегодняшний день в Казахстане работают более 380 компаний с армянским капиталом и 72 совместные компании.
• Инвестиции
Приоритетными сферами инвестиций Армении в Казахстанскую экономику является металлургия, нефтехимия и пищевая промышленность.
• Транспорт и логистика
Главы государств подписали Меморандум о взаимопонимании между авиационными властями Республики Казахстан и Республики Армения. Теперь казахстанские автоперевозчики освобождены от уплаты дорожного и экологического сборов на территории Армении, а ООО «Армянские авиалинии» смогут выполнять регулярные рейсы по маршруту Ереван — Ашхабад — Астана с коммерческими правами до конца 2027 года, сообщило Министерство Транспорта РК.
• Культурный аспект
Никол Пашинян отметил, что в этом году в Казахстане пройдут Дни культуры Армении, в следующем году в Армении пройдут Дни культуры Казахстана. Страны намерены поддерживать развитие культурно-гуманитарных связей, в том числе посредством стимулирования языковой, культурной и религиозной самобытности этнических групп, проживающих на территориях двух стран. Обеспечивать их полноценное участие в социально-политической, экономической и культурной жизни.
По официальным данным армянская диаспора в Казахстане достигает 20−25 тысяч человек.
Актуальность вопроса безопасности и политической стабильности в отношениях Армении и Азербайджана также была затронута в ходе беседы с премьер-министром Пашиняном.
«Президент Казахстана отметил важность скорейшего установления прочного, долгосрочного мира между Ереваном и Баку, а также заявил о готовности Казахстана оказать содействие путем предоставления площадки для переговоров».
Премьер-министр Армении Никол Пашинян также прокомментировал данный вопрос.
«Я представил своему коллеге последние развития в переговорах с Азербайджаном, подтвердив готовность правительства Армении достичь стабильного и прочного мира в регионе на основе трех принципов, уже согласованных между Арменией и Азербайджаном: взаимное признание территориальной целостности на основе положений декларации, принятой в городе Алматы (Казахстан) 21 декабря 1991 года, и реализация процесса делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, а также разблокирование региональной инфраструктуры на основе принципов уважения суверенитета и юрисдикции государств, взаимности и равенства».
Казахстан придерживается позиции разрешения вопросов мира и безопасности переговорным и мирным путем, лидеры двух стран обсудили практическое исполнение договоренностей между Ереваном и Баку и выразили заинтересованность в установлении стабильного мира в регионе.
Однодневный визит вместил в себя также встречу с Аленом Симоняном, в ходе которой были затронуты вопросы развития парламентаризма, который занимает центральное место в процессе политической модернизации Казахстана. Была отмечена важность коллаборации на уровне законодательных органов, в будущем фокус будет сделан на обеспечении контроля реализации соглашений.