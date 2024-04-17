Какие главные итоги визита Токаева в Армению

Казахстан придерживается позиции разрешения вопросов мира и безопасности переговорным и мирным путем, лидеры двух стран обсудили практическое исполнение договоренностей между Ереваном и Баку и выразили заинтересованность в установлении стабильного мира в регионе.

Однодневный визит вместил в себя также встречу с Аленом Симоняном, в ходе которой были затронуты вопросы развития парламентаризма, который занимает центральное место в процессе политической модернизации Казахстана. Была отмечена важность коллаборации на уровне законодательных органов, в будущем фокус будет сделан на обеспечении контроля реализации соглашений.