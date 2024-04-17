Шойгу показали робота с носилками, двумя пулеметами и полевой кухней

Министру показали так называемый комплекс огневой поддержки: это роботизированный комплекс на гусеницах, оборудованный носилками для раненых и двумя пушками.
«Нет ничего дороже жизни человеческой. Исходя из этого, нам такая машина нужна как можно быстрее, как можно больше и как можно дешевле», — сказал министр разработчикам вооружений, видео его экскурсии опубликовала пресс-служба Минобороны. Министр поручил оснастить это устройство дополнительными пулеметами для применения при штурмах.
Всего министру представили больше 30 перспективных образцов оружия, военной и специальной техники, а также военно-технического имущества. Среди прочего ему показали «носимый комплекс автоматизации управления артиллерийским огнем», который должен «многократно увеличить скорость передачи целеуказаний артиллерийским расчетам». Сергей Шойгу также проехал на новом военном автомобиле. В конце министр осмотрел экипировку для участников боевых действий, а также набор продуктов для сухого пайка.