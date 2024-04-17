Шойгу показали робота с носилками, двумя пулеметами и полевой кухней

«Нет ничего дороже жизни человеческой. Исходя из этого, нам такая машина нужна как можно быстрее, как можно больше и как можно дешевле», — сказал министр разработчикам вооружений, видео его экскурсии опубликовала пресс-служба Минобороны. Министр поручил оснастить это устройство дополнительными пулеметами для применения при штурмах.