Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шойгу показали робота с носилками, двумя пулеметами и полевой кухней

Министра обороны Сергея Шойгу познакомили с разработкой роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения и обеспечения военных с учетом специальной военной операции на Украине. Один из экспонатов, который показали министру, — передвижной робот с носилками, двумя пулеметами и полевой кухней.

Министру показали так называемый комплекс огневой поддержки: это роботизированный комплекс на гусеницах, оборудованный носилками для раненых и двумя пушками.

«Нет ничего дороже жизни человеческой. Исходя из этого, нам такая машина нужна как можно быстрее, как можно больше и как можно дешевле», — сказал министр разработчикам вооружений, видео его экскурсии опубликовала пресс-служба Минобороны. Министр поручил оснастить это устройство дополнительными пулеметами для применения при штурмах.

Всего министру представили больше 30 перспективных образцов оружия, военной и специальной техники, а также военно-технического имущества. Среди прочего ему показали «носимый комплекс автоматизации управления артиллерийским огнем», который должен «многократно увеличить скорость передачи целеуказаний артиллерийским расчетам». Сергей Шойгу также проехал на новом военном автомобиле. В конце министр осмотрел экипировку для участников боевых действий, а также набор продуктов для сухого пайка.

Шойгу Сергей