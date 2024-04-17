Орбан обвинил руководство ЕС в политическом шантаже и призвал к отставке

«Сейчас в Евросоюзе лидеры заняты основными проектами, которые отобрали они сами, такими как зеленый переход, политика устойчивости, миграционная, санкционная и провоенная политика, и все они провалились. Нынешнее руководство Евросоюза должно уйти, нам необходимы новые лидеры», — заявил Орбан.
По его словам, Брюссель использует принцип верховенства закона и «так называемую систему условий» как «политический шантаж». Политик упомянул высказывание главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, которая заявила, что Венгрия не получит денег от ЕС из-за ее миграционной и гендерной политики.
Орбан неоднократно выступал с критикой Брюсселя, в частности по вопросам европейского финансирования Украины и миграции. Также венгерский премьер требовал разблокировать около €30 млрд из фонда ЕС, предназначенных для Будапешта. Еще в декабре Financial Times писала, что из-за его позиции в объединении начали рассматривать возможность применения положений ст. 7 Договора о Европейском союзе, что могло бы лишить Будапешт права голоса в ЕС.
На прошлой неделе венгерское правительство выступило против политики Евросоюза в области миграции и не поддержало новый миграционный пакт ЕС. Орбан назвал инициативу «еще одним гвоздем в крышку гроба Европейского союза». «Венгрия никогда не поддастся массовому миграционному безумию! Нам нужны перемены в Брюсселе, чтобы остановить миграцию», — написал он тогда в X.
Заявления Орбана звучат в преддверии выборов в Европейский парламент 2024 года, которые должны пройти
Совет ЕС квалифицированным большинством голосов предлагает своего кандидата на этот пост с учетом результатов выборов в Европарламент. Глава ЕК вместе с Советом ЕС формирует ее состав — это 27 еврокомиссаров, по одному от каждой страны Евросоюза.