Орбан обвинил руководство ЕС в политическом шантаже и призвал к отставке

Руководство Евросоюза на протяжении многих лет занималось политическим шантажом, теперь оно должно уйти в отставку, заявил на пресс-конференции премьер Венгрии Виктор Орбан, трансляция велась в его Х (бывший Twitter). Лидеры ЕС сами отбирают для себя приоритетные проекты, все из которых провалились, заявил Орбан. Он обвинил руководство блока в «политическом шантаже» и призвал к его отставке. Выборы в Европарламент должны пройти в начале июня.