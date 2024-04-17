Министр финансов Башкирии рассказала о льготах участникам СВО

«Министерство финансов Республики Башкортостан и налоговые органы республики взаимодействуют успешно и конструктивно. Благодаря совместной работе за последние 4 года в Башкортостане активно усовершенствовалось налоговое законодательство, принято несколько пакетов законов, направленных на обеспечение устойчивого развития Республики Башкортостан в условиях внешнего санкционного давления, недопущение снижения деловой активности и роста безработицы. Внедрение нового порядка уплаты налогов с 2023 года переформатировало информационный обмен с налоговыми органами. Между тем в республике вопросы взаимодействия финансовых и налоговых органов решаются оперативно», — отметила Лира Игтисамова.