Министр финансов Башкирии рассказала о льготах участникам СВО

В республике на правительственном уровне работает межведомственная комиссия, на заседаниях которой в 2023 году рассматривались законопроекты, предусматривающие льготы участникам специальной военной операции и членам их семей, а также поддержку инвестиционной, предпринимательской деятельности в условиях внешнего санкционного давления. Об этом на стратегической сессии ФНС в Уфе заявила вице-премьер — министр финансов РБ Лира Игтисамова.
«Министерство финансов Республики Башкортостан и налоговые органы республики взаимодействуют успешно и конструктивно. Благодаря совместной работе за последние 4 года в Башкортостане активно усовершенствовалось налоговое законодательство, принято несколько пакетов законов, направленных на обеспечение устойчивого развития Республики Башкортостан в условиях внешнего санкционного давления, недопущение снижения деловой активности и роста безработицы. Внедрение нового порядка уплаты налогов с 2023 года переформатировало информационный обмен с налоговыми органами. Между тем в республике вопросы взаимодействия финансовых и налоговых органов решаются оперативно», — отметила Лира Игтисамова.
Добавим, в Башкирии участников СВО освободили от уплаты транспортного налога за 2024 год. Кроме того, мобилизованным из республики не придётся платить за газ и воду, сообщало информагентство «Башинформ».
Отметим, в настоящее время в Башкирии действуют 39 мер поддержки участников специальной военной операции и их семей. В 2024 году на эти цели предусмотрено 6,1 млрд рублей.