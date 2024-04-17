Осужденный по делу экс-мэра Владивостока подал прошение об УДО

Экс-руководитель муниципального предприятия «Дороги Владивостока» Андрей Лушников, который был осужден по резонансному делу бывшего мэра приморской столицы Игоря Пушкарева, подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Заседание назначено на 7 мая, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, Тверской районный суд Москвы 4 года назад — в апреле 2019 года — вынес обвинительный приговор по громкому делу, фигурантами которого были экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев, его брат, бывший глава ГК «Востокцемент» Андрей Пушкарев и бывший директор МУПВ «Дороги Владивостока» Андрей Лушников.

По версии следствия, Лушников, будучи директором муниципального дорожного предприятия, с 2012 по 2015 годы содействовал главе приморской столицы Игорю Пушкарёву в получении взяток в особо крупном размере в виде денег, иного имущества, а также незаконного оказания ему услуг имущественного характера. Виновным себя в совершении инкриминируемого деяния Лушников категорически не признал, а обвинения в свой адрес считал надуманными и неподтвержденными доказательствами.