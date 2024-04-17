Осужденный по делу экс-мэра Владивостока подал прошение об УДО

Экс-руководитель муниципального предприятия «Дороги Владивостока» Андрей Лушников, который был осужден по резонансному делу бывшего мэра приморской столицы Игоря Пушкарева, подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Заседание назначено на 7 мая, сообщает ИА PrimaMedia.
Бывший директор МУПВ отбывает наказание в исправительной колонии № 33 в Спасске-Дальнем.
Документы на УДО от Лушникова поступили в Спасский районный суд в конце марта.
Напомним, Тверской районный суд Москвы 4 года назад — в апреле 2019 года — вынес обвинительный приговор по громкому делу, фигурантами которого были экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев, его брат, бывший глава ГК «Востокцемент» Андрей Пушкарев и бывший директор МУПВ «Дороги Владивостока» Андрей Лушников.
Суд назначил Лушникову наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также штраф в размере 500 млн рублей. В срок наказания, согласно приговору, зачитывается и время содержания под стражей — с 1 июня 2016 года.
Фактически за решеткой Андрей Лушников находится за решеткой более 7,5 лет.