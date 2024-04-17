FT: Трамп собрал в 2024 году на $75 млн меньше Байдена из-за сокращения числа доноров

По данным издания, за первый квартал нынешнего года Байден собрал $165 млн по сравнению с чуть менее $90 млн у Трампа. Кампания бывшего президента и связанные с ней комитеты политических действий привлекли с июля 2023 года по первый квартал 2024-го около 900 тыс. доноров по сравнению с 1,17 млн на том же этапе 2020-го.