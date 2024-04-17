FT: Трамп собрал в 2024 году на $75 млн меньше Байдена из-за сокращения числа доноров

ЛОНДОН, 17 апреля. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп, претендующий в кандидаты на пост главы государства, собрал в 2024 году пожертвований на $75 млн меньше, чем президент Джо Байден, из-за сокращения числа финансовых доноров. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).
По данным издания, за первый квартал нынешнего года Байден собрал $165 млн по сравнению с чуть менее $90 млн у Трампа. Кампания бывшего президента и связанные с ней комитеты политических действий привлекли с июля 2023 года по первый квартал 2024-го около 900 тыс. доноров по сравнению с 1,17 млн на том же этапе 2020-го.
Признаки ослабления донорской поддержки Трампа в прошлом году, в частности, из-за роста стоимости жизни, появились на фоне прогнозов о том, что гонка за Белый дом в 2024 году может стать самой дорогой за всю историю, превзойдя показатели 2020 года, когда Байден собрал рекордный $1 млрд пожертвований, а Трамп — около $775 млн.
Выборы президента США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост президента США. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Таким образом, борьба предсказуемо развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Дональдом Трампом, добивавшимся переизбрания на высший государственный пост.