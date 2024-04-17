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Состав Национальной комиссии по евроинтеграции расширили до 64 членов

КИШИНЕВ, 17 апр — Sputnik. Состав комиссии по евроинтеграции Молдовы был расширен с 37 до 64 человек. Соответствующий указ подписала президент Майя Санду 11 апреля этого года.

Источник: Reuters

Так, в комиссию, в частности, были включены:

  • глава СИБ Молдовы Александру Мустяцэ;
  • исполнительный директор конгресса местных властей (CALM) Виорел Фурдуй;
  • руководитель Центра стратегической коммуникации и борьбы с дезинформацией Анна Ревенко;
  • и.о. председателя Высшего совета магистратуры Серджиу Караман;
  • председатель Высшего совета прокуроров Думитру Обадэ;
  • и.о. генпрокурора Ион Мунтяну;
  • директор по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Даниел-Мариус Стайку;
  • председатель Национального банка Молдовы Анка Драгу.

При этом из состава комиссии исключена депутат PAS, экс-председатель юридической комиссии парламента Олеся Стамате, а также бывший глава МИДЕИ Нику Попеску.