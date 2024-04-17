Состав Национальной комиссии по евроинтеграции расширили до 64 членов

Так, в комиссию, в частности, были включены:
- глава СИБ Молдовы Александру Мустяцэ;
- исполнительный директор конгресса местных властей (CALM) Виорел Фурдуй;
- руководитель Центра стратегической коммуникации и борьбы с дезинформацией Анна Ревенко;
- и.о. председателя Высшего совета магистратуры Серджиу Караман;
- председатель Высшего совета прокуроров Думитру Обадэ;
- и.о. генпрокурора Ион Мунтяну;
- директор по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Даниел-Мариус Стайку;
- председатель Национального банка Молдовы Анка Драгу.
При этом из состава комиссии исключена депутат PAS, экс-председатель юридической комиссии парламента Олеся Стамате, а также бывший глава МИДЕИ Нику Попеску.