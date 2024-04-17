Лукашенко высказался про выведение новой породы коров в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли, которое состоялось 16 апреля, высказался про выведение новой породы коров в Беларуси, информирует пресс-служба президента.
Глава государства поинтересовался, как именно выполняется поручение, связанное с созданием новой породы коров. На это глава президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков уточнил, что выращивание новой породы скота проводится в трех хозяйствах страны. Он назвал «Шипяны-АСК», «ЖодиноАгроПлемЭлита», «Устье» Оршанского района.
— В них развернута вся племенная работа — примерно мы предполагали 8−10 лет, но треть пути уже пройдена.
По его словам, был разработан план создания породы, добавив, что ученые работают, согласно нему, «я думаю, что мы в отведенное время уложимся».
— У нас будет своя, белорусская уникальная порода красного скота с уникальными характеристиками молока и по жирности, и по белку. Кроме того, молоко А2 лишено аллергенных последствий, — заметил Гусаков.
Он уточнил, что сейчас в стране имеется уникальная базовая порода, однако будет создана и белорусская порода.
— У нас есть в стране неплохой голштинский скот, но этого мало.
Гусаков отметил, что нужно иметь несколько пород по всем видам, назвав молочное скотоводство, свиноводство. Сейчас, сказал он, все выполняется согласно требованиям. В свою очередь, президент Беларуси подчеркнул:
— Все должно быть по-хозяйски.