С июля в Калининграде в 10 раз вырастет число многодетных семей, получающих соцвыплату

В Калининградской области с 1 июля отменяется критерий нуждаемости при решении вопроса о выделении соцвыплат многодетным семьям, число получателей увеличится в 10 раз. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор Антон Алиханов.
«Отменяем в регионе с 1 июля критерии нуждаемости при оформлении ряда выплат для многодетных семей. Также вводим две новые меры социальной поддержки для этой категории граждан. Сегодня депутаты Заксобрания на заседании профильного комитета поддержали законопроект, который предусматривает внесение изменений в Социальный кодекс».
Как подчеркнул Алиханов, почти 17 тысяч семей будут получать ежемесячную выплату — это в 10 раз больше, чем сейчас. Около 1800 семей получат в 2024-м сертификат на областной маткапитал — это в 2 раза больше в сравнении с прошлым годом. Многодетные родители 39,5 тыс. детей также получат единоразовые выплаты на подготовку к школе. По словам губернатора, это в 6 раз больше, чем в прошлом году.
«С 1 сентября 2024 года многодетные семьи будут иметь право на новые меры соцподдержки: бесплатный проезд на межмуниципальных маршрутах для детей, обучающихся в общеобразовательных организациях; бесплатное питание для детей, которые учатся в общеобразовательных организациях, государственных профессиональных организациях», — добавил он.
Для многодетных семей в Калининградской области разработали новую меру поддержки — они смогут получить компенсацию в 50% стоимости обучения ребёнка в учреждении среднего профобразования.