С июля в Калининграде в 10 раз вырастет число многодетных семей, получающих соцвыплату

Как подчеркнул Алиханов, почти 17 тысяч семей будут получать ежемесячную выплату — это в 10 раз больше, чем сейчас. Около 1800 семей получат в 2024-м сертификат на областной маткапитал — это в 2 раза больше в сравнении с прошлым годом. Многодетные родители 39,5 тыс. детей также получат единоразовые выплаты на подготовку к школе. По словам губернатора, это в 6 раз больше, чем в прошлом году.