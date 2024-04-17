Еще одна группа нижегородских добровольцев отправилась на подготовку к СВО

— Я артиллерист. За плечами срочная служба в Дагестане. Перед отправкой готовился в тренажерном зале. Занимался разными единоборствами, — отметил нижегородский доброволец. — Защита Родины — это великое и бравое дело. Мы вместе, и в этом наша сила.