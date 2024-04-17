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Еще одна группа нижегородских добровольцев отправилась на подготовку к СВО

У многих добровольцев есть военно-учетные специальности.

Еще одна группа добровольцев из Нижегородской области отправилась на подготовку к участию в специальной военной операции. Об этом сообщает Дом народного единства.

Многие добровольцы идут на службу с военно-учетными специальностями, востребованными для выполнения боевых задач на передовой. Это мотострелки, артеллеристы, танкисты, а также механики-водители.

— Я артиллерист. За плечами срочная служба в Дагестане. Перед отправкой готовился в тренажерном зале. Занимался разными единоборствами, — отметил нижегородский доброволец. — Защита Родины — это великое и бравое дело. Мы вместе, и в этом наша сила.

Отмечается, что перед отъездом новобранцам дали комплекты дополнительного тактического снаряжения.

Напомним, перед отправкой в зону СВО контрактники получат необходимые знания и навыки в учебной части на боевом слаживании. Предыдущая группа добровольце отправлялась на подготовку к СВО в начале апреля.