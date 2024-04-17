В Самаре следователи отправили в военкомат 14 бывших мигрантов

В Красноглинском районе Самары 17 апреля прошел рейд по выявлению людей, которые получили гражданство России, но уклоняются от постановки на воинский учет. Его провели офицеры военного следственного отдела СК России по Самарскому гарнизону при поддержке силовиков. За день они проверили более 50 человек.