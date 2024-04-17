В Самаре следователи отправили в военкомат 14 бывших мигрантов

В Красноглинском районе Самары 17 апреля прошел рейд по выявлению людей, которые получили гражданство России, но уклоняются от постановки на воинский учет. Его провели офицеры военного следственного отдела СК России по Самарскому гарнизону при поддержке силовиков. За день они проверили более 50 человек.
— 14 из них подлежат постановке на воинский учет, — прокомментировала пресс-служба СО СК России по Самарскому гарнизону.
Этих людей направили в военкомат и привлекли к административной ответственности. Помимо этого, в ходе рейда составили 10 протоколов об административных правонарушениях за работу без соответствующего разрешения и семь протоколов — за нарушение режима пребывания в России.
Такие рейды в Самарской области проводят регулярно.