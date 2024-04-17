В Иркутской области приняли изменения в закон о мерах поддержки детей-сирот

Депутаты приняли направленный губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым проект закона о внесении изменений в законы об отдельных мерах соцподдержки детей сирот, а также детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья. Речь идет об определении размера и порядка выплаты пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, а также ежемесячного пособия. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.
Добавим, что корректировки также вносятся в закон об отдельных вопросах образования в Иркутской области.
Законопроект был направлен губернатором региона в Заксобрание области для приведения в соответствие с федеральным законодательством в части мер и гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ОВЗ.
Речь идет о праве на бесплатное получение второй профессии рабочего или должности служащего в рамках профессионального обучения за счет регионального бюджета, а также о праве на выплату в течение всего периода такого обучения пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, и ежемесячного пособия.
Изменения в федеральном законодательстве потребовали корректировок областных законов для исключения неоднозначного понимания терминологии. При этом, как пояснили в региональном минобразования, объем региональных дополнительных мер социальной поддержки этих категорий детей, предусмотренных в Законе № 107-оз, значительно шире объема дополнительных гарантий права на образование, установленных Федеральным законом № 189-ФЗ.
Дети-сироты с ограниченными возможностями здоровья (в том числе с различными формами умственной отсталости) при прохождении ими профессионального обучения по программам переподготовки рабочих и служащих имеют право на полное государственное обеспечение, ежемесячные академические выплаты, бесплатный проезд на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы.