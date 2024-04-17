В Иркутской области приняли изменения в закон о мерах поддержки детей-сирот

Дети-сироты с ограниченными возможностями здоровья (в том числе с различными формами умственной отсталости) при прохождении ими профессионального обучения по программам переподготовки рабочих и служащих имеют право на полное государственное обеспечение, ежемесячные академические выплаты, бесплатный проезд на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы.